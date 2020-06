Le zoo de Toronto dévoile le nom de son bébé giraffe

Le zoo de Toronto a dévoilé le nom de son plus récent bébé giraffe. Amani Innis Dagg est le bébé de Kiko et Mstari.

Le zoo a profité de la journée internationale de la giraffe pour faire son dévoilement.

Le zoo de Toronto rappelle que les giraffes sont, depuis peu, considérées comme des espèces en voie d'extinction.