Un train du CN transportant de la potasse et des copeaux de bois déraille à Saint-Jean

Un train de CN Rail transportant de la potasse, des copeaux de bois et un wagon pouvant contenir des traces de souffre a déraillé sur un voie ferré qui traverse un gazoduc souterrain à Saint-Jean dans la nuit de samedi à dimanche.

Huit wagons ont déraillé vers 20 heures, provoquant deux fermetures de rues et obligeant les entreprises de la région à fermer plus tôt, indique Steve Vautour, chef de peloton du service d'incendie de Saint-Jean.

Personne n'a été blessé dans le déraillement.

La promenade McAllister jusqu'à Russell Street reste fermée alors que les équipes de pompiers nettoient le secteur.

Nous travaillons actuellement sur un plan pour redresser toutes les voitures qui ont été renversées , soutient Steve Vautour.

Huit wagons ont déraillé vers 20 heures. Photo : CBC

M. Vautour ne spécule pas sur la cause. Le déraillement devrait être nettoyé d'ici le milieu de l'après-midi, a-t-il dit.

Le déraillement n'a causé ni fuite, ni incendie, ni blessure, selon une déclaration du CN.

Le CN tient à s'excuser pour les désagréments causés par cet incident , a déclaré le porte-parole de la compagnie, Jonathan Abecassis, dans une déclaration envoyée par courriel.

M. Abecassis indique que le CN ne donnera pas d'interviews sur le déraillement dimanche.

Six des wagons déraillés contenaient de la potasse, un autre des copeaux de bois et le huitième contenait des résidus de son chargement précédent, du soufre liquide.

Une équipe de nettoyage est sur place. Photo : CBC

Le service d'incendie reste sur place pour s'assurer que le wagon vide de matières dangereuses est manipulé en toute sécurité.

Nous sommes juste là pour nous assurer que tout se passe comme il se doit , dit M. Vautour.

Plusieurs commerces de l'avenue Rothesay ont été contraints de fermer plus tôt à cause du déraillement de la nuit dernière, dont le restaurant The Med.

Le service d'incendie reste sur place pour s'assurer que le wagon vide de matières dangereuses est manipulé en toute sécurité. Photo : CBC

Le propriétaire Chris Likourgiotis était dans son bureau lorsque le déraillement s'est produit.

Quand des trains lourds passent, nous allons sentir un peu de grondement dans le bâtiment , explique le propriétaire.

[Lors de l'incident], j'ai ressenti non seulement un grondement, mais aussi un tremblement de terre. Tout le bâtiment tremblait et cela a duré environ 15 secondes .

M. Likourgiotis a sauté de sa chaise et a couru vers la cuisine, où les gens criaient qu'un train avait déraillé, raconte-t-il.

Quand il est sorti en courant, il a vu les wagons du train se renverser, une ligne électrique endommagée et deux lampadaires renversés.

Le wagon contenant des résidus de soufre liquide de son chargement précédent a été dévié de sa trajectoire et s'est incliné à moins de deux mètres du véhicule de son chef cuisinier.