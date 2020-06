De la chaleur prévue jusqu'à mardi dans la région de Gatineau et dans l'est de l'Ontario

Environnement Canada a publié un nouvel avertissement de chaleur dimanche pour la région d'Ottawa, de Gatineau et de l'est ontarien.

Une masse d'air chaud et de plus en plus humide continuera de dominer la région. Le seuil d'avertissement de chaleur devrait être atteint de dimanche à mardi , prévient Environnement Canada sur son site Internet.

Dimanche, le thermomètre pourrait atteindre 32°C et l'indice humidex 38. Lundi, de forts orages sont attendus avec un facteur humidex de 39 en après-midi.

Des températures beaucoup plus fraîches sont prévues dans la nuit de mardi à mercredi.

Environnement Canada invite la population à faire preuve de prudence et rappelle de boire beaucoup d'eau et de rester au frais. Les gens qui doivent travailler à l'extérieur sont invités à prendre des pauses régulières dans un endroit frais.

Surveillez les symptômes des maladies causées par la chaleur : étourdissements/évanouissements; nausées/vomissements; respiration et pouls rapides; soif extrême; diminution de la miction et urine anormalement foncée. Environnement Canada

À Ottawa, les centres de rafraîchissement d'urgence resteront ouverts ce lundi de 11 h à 19 h :

Centre Ron-Kolbus : 102, avenue Greenview

Centre communautaire Hunt Club : 3320, promenade Paul-Anka

Centre communautaire de Hintonburg : 1064, rue Wellington Ouest

Centre communautaire Côte-de-Sable : 250, rue Somerset Est

Complexe St-Laurent : 525, rue Côté

Les aires de jets d'eau sont ouvertes, mais les plages publiques de la capitale rouvriront le 27 juin, à l'exception de la plage Britannia, qui restera fermée tout l'été.

À Gatineau, les jeux d'eau, les piscines et les pataugeoires extérieures avec système de filtration ont rouvert.