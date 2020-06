Deux nouveaux cas de Covid-19 dans l’Est-du-Québec

Deux nouveaux cas de COVID-19 sont déclarés au Bas-Saint-Laurent tandis que le bilan reste stable en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et sur la Côte-Nord.

Au Bas-Saint-Laurent, le bilan s’élève maintenant à 56 cas de Covid-19 et 46 guérisons. Les nouveaux cas se trouvent dans les MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette et de Kamouraska. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent précise que les nouveaux cas ne sont pas en lien avec la résidence Le Havre de l’Estuaire de Rimouski.

En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le bilan est toujours de 187 cas de COVID-19 pour 176 cas guéris. Sur la Côte-Nord, un total de 119 cas est toujours déclaré, et 114 personnes sont guéries selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la région.

Dans les trois régions de l’Est-du-Québec, aucun décès en lien avec la COVID-19 n’est survenu dans les dernières 24 h.

Le nombre d’hospitalisations reste nul en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et sur la Côte-Nord. Une personne du Bas-Saint-Laurent demeure encore à l’hôpital.

Au Québec, on recense 92 nouveaux cas depuis samedi, pour un total de 54 766 cas.