La route des lacs : la chanteuse Stéphanie Bédard s’invite sur votre quai

Ma salle de spectacle, c’est un lac. Ma scène, c’est un quai flottant. Mon décor, ce sont les étoiles et la lune. Ma nouvelle aventure, c’est La route des lacs. Voilà comment l’autrice-compositrice-interprète décrit le concept sur son site.

Catherine Richer a reçu la chanteuse à l’émission Le 15-18 afin de parler de sa nouvelle initiative.

L’idée de Stéphanie Bédard lui est venue aux abords de son lac, dans son village d’adoption en Mauricie, un lieu qu’elle décrit comme un petit bout de paradis .

Moi je suis une trippeuse de nature et j’habite moi-même sur le bord d’un lac. Je me disais : quand les shows vont reprendre, où est-ce que je me vois en faire? , explique-t-elle.

Là, je me suis dit : pourquoi ne pas visiter les autres bouts de paradis qui existent au Québec.

Une centaine de réservations en 48 h

La route des lacs s’adresse d’abord aux propriétaires de chalets ou de résidences aux abords de lacs, mais également aux municipalités qui voudraient en faire un événement public.

Elle s’adresse aussi aux associations de propriétaires, qui peuvent s'entendre pour que le spectacle soit partagé par les différents riverains et riveraines d’un même lac.

Pour remplir son agenda, la chanteuse compte notamment sur l’engouement du public.

On part sur la base que les gens vont référer le projet, avance-t-elle. On a besoin d’ambassadeurs. C’est-à-dire que le show est interactif, le booking est un peu interactif aussi par la bande, parce qu’évidemment, avec tous les paramètres de la COVID, on ne pouvait pas booker des trucs en amont.

On peut déjà affirmer que le public est au rendez-vous. On a lancé ça mercredi dernier et on a eu près d’une centaine de demandes en 48 h , affirme-t-elle en riant.

Un répertoire de 350 chansons

Chaque spectacle offert par Stéphanie Bédard et son guitariste sera unique, puisque la liste de chansons est sélectionnée par la personne qui fait la réservation. La chanteuse s'inspirera de son spectacle déjà existant, Jukebox, taillé sur mesure pour et par le public, un spectacle qu'elle trimballe partout au Québec depuis maintenant trois ans.

C’est un concept où les gens choisissent la musique qui sera faite pendant le spectacle. Moi je sais en plus qui a demandé quoi, donc ça favorise beaucoup l’échange , explique-telle.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Stéphanie Bédard et son guitariste Alexandre Bonneau dans une photo promotionnelle pour «La route des lacs». Photo : Site de La route des lacs / Olivier Samson Arcand/Cosmos Images 2020

Avec l’énorme répertoire de la chanteuse, qui comprend des reprises et ses propres compositions, tout le monde devrait y trouver son compte.

Il y en a trop, il y en a beaucoup. Je pense qu’on est rendus à 300, 350 , affirme-t-elle en parlant de son catalogue de chansons.

Ça fait douze ans que je fais de la musique avec Alexandre Bonneau, mon guitariste, et on a développé cette espèce d’écoute-là où on n’a plus besoin de se regarder, on sent où on s’en va. Ça fait des versions uniques à chaque fois.

Une nouvelle scène à chaque fois

Si la captation de la vidéo promotionnelle a été enregistrée sur le quai-ponton de la chanteuse, elle ne prévoit pas le transporter avec elle partout. C’est donc sur le quai des propriétaires que se tiendra le spectacle, que le quai soit flottant ou fixe.

Nous, on a notre décor, on met nos ponts triangulaires pour accrocher nos lumières, puis on a tout l’équipement électrique indépendant. On apporte tout ça et on s’installe où on peut nous mettre , explique-t-elle.

N’a-t-elle pas peur que la nature se retourne contre elle en plein milieu d’un spectacle?

On l’a testé à la captation, tu sais, ça passait ou ça cassait, tout simplement [...] On a fait face à des rafales de 40 km/h, puis tout était correct, donc rendu là, je pense que tout est beau, on a fait face à l’adversité et ça a marché.

Pour faire une demande de spectacle, les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site de La route des lacs (Nouvelle fenêtre) . Après avoir rempli un formulaire et choisi leurs chansons, l’équipe de Stéphanie Bédard entrera en contact avec les internautes pour la suite des choses.