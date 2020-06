Ces événements, organisés par les mouvements locaux de « Mères au front », visaient à mettre de la pression sur les gouvernements pour une relance économique verte et juste.

« L’idée de la veillée, c’est justement ça, quand les enfants font dodo, que les mamans réunissent leurs forces et leurs voix pour veiller sur leurs enfants, puis Mères au front, c’est ça le mouvement de fond, veiller sur leurs enfants puis veiller sur leur futur, sur la planète », affirme Frédérique Cornellier, porte-parole de Mères au front Val-d’Or.

Des « Veillées pour la suite du monde! », comme elles ont été baptisées, se sont tenues simultanément à plusieurs endroits au Québec ainsi qu’au Nouveau-Brunswick.

Le mouvement Mères au front est né il y a quelques mois de la volonté de faire changer les choses de deux mères, Anaïs Barbeau-Lavalette et Laure Waridel. C’est un mouvement qui se veut inclusif et décentralisé et qui souhaite protéger l’avenir des enfants de la crise climatique.

« Si on pense juste à nous, c’est certain qu’on peut se dire ‘Après moi le déluge’, mais quand on se rend compte que le déluge, nos enfants vont le vivre, on ne peut plus faire comme si de rien n’était », déclare pour sa part Émilie Robert, porte-parole de Mères au front Rouyn-Noranda et co-organisatrice de la Veillée pour la suite du monde!

Les Mères au front se mobilisent aussi à Rouyn-Noranda. Photo : Gracieuseté, Élisabeth Carrier

Les deux groupes locaux de Mères au front sont nés dans la foulée de ces Veillées pour la suite du monde!, mais du côté de Rouyn-Noranda, on souhaite que cet événement serve de tremplin à d’autres actions.

« On se sent vraiment impuissantes, en tant que mères, une brindille toute seule, ça se brise facilement, mais si on les met toutes ensemble, c’est très solide. Donc on se dit qu’en s’unissant, la force du nombre et la pression populaire vont pouvoir avoir un impact certain », conclut Émilie Robert.