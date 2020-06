Une première culture commerciale canadienne de spiruline voit le jour à Maliotenam

Une aventure de trois ans aura permis à Myriam Desrosiers et Léo St-Onge d’arriver à cultiver de la spiruline de qualité commerciale.

Dans d’immenses bassins d’eau et de minéraux, la microalgue parvient à survivre malgré le climat de la Côte-Nord.

Il y a beaucoup de gens qui disaient qu’au nord du 55e parallèle on ne réussirait pas , explique Léo St-Onge.

Mais on a réussi , s’exclame pour sa part Océane, leur fille de 10 ans qui donne un coup de main à ses parents étant donné que son école est fermée à cause de la pandémie de COVID-19.

Myriam Desrosiers (à gauche) et Léo St-Onge (à droite), et leur fille Océane (au centre) Photo : Radio-Canada / Laurence Royer

Ainsi, un kilogramme de spiruline est produit quotidiennement par l’entreprise qui espère, à terme, pouvoir en produire une tonne par année. L’entreprise compte présentement sur trois bassins mais pourrait en avoir une dizaine.

Avec les installations qu’on a pour la culture de tomates, de poivrons et de concombres, on a pu aller chercher les mêmes rendements que dans le sud de la France , précise Myriam Desrosiers.

La spiruline est considérée comme un « superaliment » puisqu'elle contient beaucoup de vitamines et de protéines. Photo : Radio-Canada / Laurence Royer

Mi-algue, mi-bactérie, la spiruline est un superaliment vieux de quatre milliards d’années.

La spiruline, en tant que superaliment, y'a rien qui bat ça , juge Mme Desrosiers.

En raison de sa richesse, il faut commencer prudemment quand on consomme de la spiruline , conseille d'ailleurs Mme Desrosiers.

C’est d’ailleurs le volet santé qui a motivé le couple à se lancer dans la culture commerciale de spiruline.

Dans nos communautés, on mange beaucoup de poutines, beaucoup de ci et de ça. Il y a de plus en plus de maladies qui se développent chez nos jeunes , raconte M. St-Onge. Cultiver la spiruline avec les jeunes, ce serait comme retourner à nos racines.

Avec les informations de Laurence Royer