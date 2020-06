Un père envisage de quitter son travail pour instruire ses enfants à la maison

Randy Dos Santos se dit déçu et écoeuré par les directives publiées par le ministère de l’Éducation jeudi. Il avait espéré que l’enseignement continuerait en ligne à la rentrée prochaine.

On passe de la fermeture des écoles à la réouverture complète, sans réduction de la taille des classes, pas de demi-journées, pas d’option d’enseignement en ligne , s’étonne-t-il.

Randy Dos Santos et son épouse, qui travaille aussi dans le secteur de la santé, ont quatre enfants âgés de 7, 10, 12 et 13 ans. Deux d’entre eux fréquentent une école publique, un troisième une école catholique et le dernier un programme francophone.

Le père de famille dit qu’il a lu plusieurs études scientifiques sur le virus et a contacté le ministère pour faire part de ses inquiétudes au sujet du plan de réouverture des écoles.

Je pense qu’il s’agit d’un échec de leadership, dit-il. C’est assez clair, l’économie prime sur la santé des gens. Ils sont prêts à nous considérer comme dommages collatéraux, jusqu’à ce qu’ils n’aient pas le choix de tout fermer à nouveau.

Les enseignants s’inquiètent aussi

Randy Dos Santos dit s’attendre à ce que beaucoup d’enseignants démissionnent ou se mettent en grève si les classes reprennent comme avant la pandémie. Il a donc offert son aide à la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) pour tenter de trouver d’autres options.

Jeudi, le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Saqib Shahab, a déclaré que le risque d’éclosions dans les écoles était faible et que le virus ne causait que des symptômes légers chez les enfants.

Patrick Maze, président de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan, s'inquiète que les enseignants aient à assumer les tâches de nettoyage. Photo : Don Somers

Mais Patrick Maze, président de STF, pense que les enseignants seront en danger.

J’ai entendu beaucoup d’enseignants dire qu’ils avaient un système immunitaire fragile, ou bien quelqu’un dans leur famille, dit-il. Les précautions nécessaires ne sont pas prises, principalement pour faire vite et économiser de l’argent.

C’est la responsabilité de l’employeur de faire en sorte que ses employés sont en sécurité , souligne-t-il.

Activités parascolaires encore incertaines

La province dit qu’il sera demandé aux élèves de limiter les contacts physiques, puisqu’il est difficile de faire respecter aux enfants les deux mètres de distanciation physique. Les surfaces seront nettoyées plus souvent, mais ni les enseignants ni les élèves n’auront à porter de masques.

À la place, tout le monde sera encouragé à se laver les mains de manière plus fréquente.

Mais Patrick Maze insiste sur le port du masque. Beaucoup d’enseignants ont pris les mesures sanitaires à coeur, ont respecté la distanciation physique et porté un masque pour faire leur épicerie. Donc c’est frustrant d’entendre maintenant qu’ils vont se retrouver dans une classe de 30 élèves où personne ne porte le masque.

Le président de STF s’inquiète aussi que les écoles n’aient pas accès à une réserve suffisante de désinfectant pour les mains.

Le gouvernement prévoit que les récréations et le dîner seront décalés pour permettre de maintenir une certaine distance entre les élèves.

Quant aux activités parascolaires, une décision sera prise au mois d’août.

Patrick Maze espère que le gouvernement suivra ce qui se fait dans les universités et annulera les activités sportives par mesure de précaution.

Même si les enfants ont moins de risque d’être contaminés, Randy Dos Santos dit qu’il n’y a pas encore de preuve évidente qu’ils ne peuvent pas le transmettre à leurs enseignants, parents ou grands-parents.

D'après les informations d'Alex Soloducha