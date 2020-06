Contenu, le feu à Rivière-Ouelle toujours sous surveillance

La tombée des vents durant la nuit de samedi à dimanche a soulagé les pompiers forestiers qui ont pu travailler avec plus d'efficacité durant toute la nuit.

Les vents pourraient cependant reprendre de la force dimanche en après-midi. Les services d'urgence et municipaux, comme ceux de Saint-Pacôme, demeurent donc sur un pied d'alerte.

La municipalité de Rivière-Ouelle confirme que 75 personnes ont été évacuées depuis samedi, soit une quarantaine de résidences sur le chemin Haut-de-la-Rivière, le chemin Sud-de-la-Rivière, la route de la plaine, la route 230, la rue Bérubé et la rue Lambert .

Dimanche matin, de la fumée flottait toujours sur une bonne partie du Kamouraska. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

La Municipalité assure qu'elle contactera [dès que possible] les citoyens évacués pour les informer qu’ils peuvent réintégrer leur logement. Cette décision dépend de plusieurs facteurs et notamment la force et le sens du vent , peut-on lire dans un communiqué.

De plus, un avertissement de smog d'Environnement Canada est toujours en vigueur dans les secteurs de Kamouraska, Pohénégamook, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles.

La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, s'est déplacée dimanche au poste de commandement à Rivière-Ouelle pour rencontrer les intervenants et les représentants municipaux.

Avec les informations de Patrick Bergeron