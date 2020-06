La tour cellulaire de lac Preissac mise en service

Le GIRAT fait un pas de plus vers la concrétisation de son programme pour brancher les régions de l'Abitibi-Témiscamingue au réseau cellulaire et Internet.

Gestion de l'inforoute régionale de l'Abitibi-Témiscamingue vient de mettre en service du site cellulaire de lac Preissac en Abitibi.

C'est l'un des 32 sites que l'organisme et son partenaire Bell comptent mettre en service d'ici 2021.

À terme, l'objectif du programme est d'offrir une couverture cellulaire à plus de 95 % de la population.

Cette année, 13 sites seront réalisés, particulièrement sur la 117 dans la réserve faunique La Vérendrye, explique le président du GIRAT, Alexandre Binette.

C'est certain que la connectivité est un enjeu important en ce moment que ce soit l’Internet ou la téléphonie cellulaire, dit-il. Le projet mobile AT est un projet d'amélioration de la couverture cellulaire. Cet été, on annonce la mise en chantier de 4 sites très attendue sur la 117, les sites du lac Cavillon, Dorval Lodge, Le Domaine et du lac Varia. Sur cet axe routier, c'est certain que ça va avoir comme effet d'améliorer la sécurité routière.

Dans les prochaines semaines, le GIRAT compte aussi mettre en chantier les sites de Latulippe, Laforce, Moffet, Guérin, Authier-Nord et Clerval.