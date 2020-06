Un policier de Halton suspendu à la suite d'une altercation filmée

Le service de police régional de Halton affirme avoir suspendu l'un de ses agents à la suite d'une vidéo diffusée en ligne samedi, laquelle semble montrer un agent poussant et frappant un jeune.

La vidéo a été publiée sur le populaire compte Instagram @6ixbuzztv samedi, mais ni Radio-Canada ni CBC n'a été en mesure d’en confirmer l'origine.

Dans un communiqué publié samedi, la police de Halton a reconnu l’existence de la vidéo en question, qui montre une altercation entre ses agents et un individu d'Oakville .

Nous reconnaissons qu'elle [la vidéo] soulève un certain nombre de questions , indique le communiqué.

Sur Twitter, le maire d’Oakville Rob Burton a fait référence à la vidéo. Le traitement du jeune par l'agent ne correspond en aucun cas aux normes de la police de Halton a-t-il écrit.

Je déplore le comportement non professionnel et indiscipliné que l’on voit dans la vidéo. Je suis heureux que le chef ait suspendu l'officier et ouvert une enquête , peut-on lire.

Dans un courriel envoyé à CBC News samedi en soirée, la porte-parole de la police de Halton, Jennifer Hartman, a confirmé que l'agent aperçu dans la vidéo a été suspendu, mais n'a pas précisé quand il y aurait une mise à jour sur le dossier.