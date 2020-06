Toutes vêtues de noire, lumières en main et en silence, elles ont demandé aux élus d'en faire plus pour lutter contre la crise climatique.

L’ambiance est au recueillement, on a allumé nos bougies [...] on est environ une vingtaine de mères au front et il y en a qui vont se joindre à nous virtuellement parce qu’on voulait respecter la distanciation sociale , a indiqué sur place la porte-parole du mouvement en Estrie, Mireille Elchacar.

Nous ont dit : ''ça suffit''. On n’est pas des spécialistes de l’environnement, on est des mères, citoyennes, en colère et on veut envoyer le signal qu’on va être là, qu’on va faire des actions comme ça jusqu’à tant qu’on sente que l’environnement est au coeur des préoccupations. Mireille Elchacar, porte-parole du mouvement « Mères au front »

Selon la porte-parole, le mouvement témoigne d'un ras-le-bol de femmes du Québec qui souhaitent la mise en place d'actions concrètes.

On est tannées. Il y a plein de rapports qui sortent, il y a des marches qui se font, des pétitions qui sont signées et pourtant on ne sent toujours pas que l’environnement est dans les préoccupations principales du gouvernement , a-t-elle souligné.

Des rassemblements du même genre se sont tenus simultanément dans quatorze autres villes à travers la province.