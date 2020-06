Laisser pourrir les fraises n’est pas une option pour Pierre Bourdages

Encore un peu plus de deux semaines et les fraises gaspésiennes de la ferme Bourdages Tradition de Bonaventure seront prêtes pour la cueillette. Le copropriétaire, Pierre Bourdages, lance un appel aux cueilleurs gaspésiens et québécois pour éviter que les fruits rouges ne pourrissent dans les champs.

On attendait 40 travailleurs mexicains, mais avec la COVID, on va en avoir seulement six , déplore Pierre Bourdages. Il y aussi la question de la période de 14 jours à respecter alors quand ils seront prêts à travailler, la saison sera au plus fort, donc c’est déjà un peu tard.

Pierre Bourdages, copropriétaire de la Ferme Bourdages Tradition de St-Siméon Photo : Radio-Canada

L’entreprise est donc en pleine opération séduction pour attirer des gens.

Le producteur n’exige pas le même rendement de la part des Québécois que des Mexicains. Ils ont de l'expérience , explique-t-il. Ils travaillent 12 heures par jour et font des semaines de six jours, voire de sept jours. Ils sont aussi capables de travailler à l’extrême chaleur. C’est un travail quand même exigeant, en position accroupie.

Les champs de fraises de la Ferme Bourdages Photo : page Facebook ferme Bourdages

On prend ce qu'on nous offre. Vous êtes capables 10 heures, 20 heures? On va s'en contenter. Pierre Bourdages, copropriétaire de la ferme Bourdages Tradition

Déjà quelques personnes ont répondu à l’appel lancé par le gouvernement Legault qui prévoyait des incitatifs. Toutefois, Pierre Bourdages considère que le prolongement de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) annoncé par le premier ministre Justin Trudeau n’aide pas sa cause.

Des stratégies pour sauver la récolte

Les confitures, qui permettent de conserver les fraises, sont une des solutions pour éviter le gaspillage. Photo : iStock

Le producteur gaspésien veut éviter à tout prix le gaspillage.

On va tout faire pour s’assurer de s’assurer de ne pas perdre le produit , se promet-il.

Laisser pourrir des fruits ou des légumes dans les champs quand il y a des gens qui ont faim, c’est bien la dernière chose qu'on veut. On serait loin de l'autonomie alimentaire. Pierre Bourdages, copropriétaire de la ferme Bourdages Tradition

Pierre Bourdages confie qu’il s’est fait dire de changer de production, de miser le soya. C’est bien beau , dit-il, mais on va mettre quoi sur les tablettes demain matin?

Il a des stratégies comme favoriser l'autocueillette, augmenter la transformation et la vinification. On veut aussi congeler plus de fraises , envisage-t-il.

L'autonomie de main-d'oeuvre pour atteindre l'autonomie alimentaire

Constatant que les Québécois ont réalisé l’importance de l'autonomie alimentaire et que plusieurs ont répondu à l’appel du premier ministre Legault pour aller donner un coup de main dans les fermes, il espère que ce mouvement puisse mener à l'autonomie de main-d’oeuvre.

Si l’expérience de cet été s’avérait concluante, elle pourrait servir de projet-pilote pour les prochaines années en Gaspésie.

Avoir une autonomie alimentaire c’est une chose, mais aussi avoir une autonomie de main-d’oeuvre qui va nous permettre de s'assurer que nos produits vont être récoltés et moins se fier, je ne dis pas de ne plus avoir de travailleurs étrangers, mais de s'assurer d'avoir une capacité régionale pour cueillir nos fruits et légumes dans un temps de l’année qui est très intense , explique-t-il.

M. Bourdages dit avoir un profond respect pour ceux qui nourrissent les gens. La santé c'est important, mais ça passe par l'alimentation. Manger trois fois par jour, c'est la base , argumente-t-il.

Par ailleurs, M. Bourdages ne peut dire actuellement si la rareté de main-d’oeuvre fera grimper le prix des fraises.