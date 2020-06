Environnement : un conseiller d’Halifax veut changer le système de collecte des déchets

Lorsque nous avons étudié la possibilité d’interdiction les sacs en plastique, beaucoup de mes collègues et moi-même avons reçu comme commentaire : ''N'êtes-vous pas un peu hypocrites en cherchant à interdire les sacs en plastique, mais en nous obligeant quand même à utiliser des sacs en plastique pour sortir les ordures et les matières recyclables'' , raconte le conseiller Sam Austin.

Recyclage Photo : iStock

Avec ces commentaires, M. Austin a suggéré au conseil de rédiger un rapport sur les besoins et le fonctionnement d'un système basé sur les bacs roulants, pour cesser l'utilisation des sacs de plastique.

Ce rapport a été publié en mars.

Maintenant, Sam Austin a proposé que le conseil examine le système en profondeur pour voir s'il serait possible de le mettre en application à Halifax.

Je pense que les bacs nous offriraient de nombreux avantages, mais je crois qu'il vaut la peine d'y réfléchir dans le contexte global, c'est donc ce que fait ma motion , explique-t-il.

Le conseiller municipal et urbaniste Sam Austin représente Dartmouth Centre. Photo : Radio-Canada / CBC/Haydn Watters

La collecte des déchets d'Halifax est présentement basée sur un système de sacs de couleur pour les produits recyclables et les déchets, mais les matières organiques et les déchets de table sont déjà placés dans un bac en plastique de couleur verte.

M. Austin explique que le nouveau système ajouterait deux autres bacs: un pour le recyclage et un autre pour les déchets.

Coûts

Le rapport indique que l'achat et la distribution de bacs aux citoyens coûteraient entre 26,3 et 30,5 millions de dollars, avec un montant supplémentaire de 1,2 million de dollars consacré aux frais de fonctionnement annuels. Cela comprend également les 465 000 dollars consacrés au programme de bacs verts existant.

Des sacs de plastique. Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

M. Austin souligne que ces bacs seraient achetés avec l'argent des contribuables et seraient collectés par le budget d'investissement de la ville, éventuellement sous forme de frais uniques sur les factures d'impôts.

Il ajoute qu'un ménage moyen qui cesserait d'acheter des sacs en plastique au profit de bacs roulants économiserait au fil du temps. Cela serait amorti en six ans, ce qui est un très bon retour sur investissement , dit-il.

Un impact environnemental tout de même limité

M. Austin émet un bémol quant aux avantages de bac roulants pour éliminer les déchets plastiques.

Un bac à ordures équivaut à 12 ans d'utilisation de sacs en pastique. Photo : Radio-Canada / Josée St-Onge

Toujours dans ce rapport, on y apprend que l'impact sur la consommation de plastique serait négligeable puisque la fabrication d'un bac roulant nécessite la même quantité de plastique que celle utilisée pendant 12 ans par un ménage moyen en sac de plastique.

Malgré tout, M. Austin soutient que le système de bacs est avantageux.

La collecte serait plus efficace et plus sûre pour les éboueurs lorsqu'ils doivent ramasser des bacs et non des sacs poubelle.

Le travail d'éboueur comporte son lot de risques. Photo : Radio-Canada / André Dalencour

La plupart des systèmes de bacs sont automatisés : quelqu'un conduit le camion et le camion envoie le bras, prend le chariot, donc vous n'avez personne qui pourrait se blesser .

Sam Austin explique aussi que si les déchets sont placés dans des poubelles, il y a moins de risque que les sacs à ordures soient emportés par le vent ou que des animaux affamés en profitent avant le ramassage.

La suite des choses

Selon M. Austin, la province doit déterminer si elle participera à l'Extended Producer Responsability (EPR) avant que ce système puisse être mis en place.

La EPR rend les fabricants responsables des coûts de recyclage de leurs produits, les incitants à produire moins d'emballage qui se retrouvent par la suite dans les ordures ou les centres de tri. .

Il est temps que les grandes entreprises partagent les coûts du recyclage de leurs produits, estiment des municipalités en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles la mise en place d'un système basé sur les bacs pourrait prendre des années, croit le conseiller.

À ce stade, tout ce que je dirais, c'est que nous n'allons pas soudainement avoir des bacs roulant demain ou l'année prochaine , explique-t-il.

Le conseil municipal devrait discuter de la proposition du conseiller Sam Austin mardi.