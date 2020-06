Avis de smog pour la grande région de Québec

Les feux qui font rage au Lac-Saint-Jean et dans le Kamouraska se font sentir jusqu’à Québec, au point où Environnement Canada émet des avis de smog qui s’étendent jusqu’en Beauce.

Une odeur de fumée accompagne l’arrivée de l’été cette année dans la région.

Deux feux d’importance brûlent dans un rayon de 200 km de Québec.

Près de Rivière-Ouelle, les sapeurs, aidés par quatre avions-citernes, ont réussi à contenir un feu de tourbière qui a menacé, pendant un moment samedi, de forcer la fermeture de l’autoroute 20.

Les flammes ont dévoré 250 hectares de forêt, formant un épais panache de fumée que le vent a poussé dans la région.

Même Drummondville est concernée par l’avis de smog émis par Environnement Canada.

La mauvaise qualité de l’air persistera jusqu’en mi-journée dans la région, indique l’agence fédérale.

Particulièrement à risque, les personnes souffrant d’asthme, de difficultés respiratoires ou de problèmes cardiaques devraient éviter les activités physiques trop exigeantes.

Des citoyens de Québec, inquiets de sentir la fumée samedi, ont contacté la ligne d’urgence 9-1-1 pour aviser les autorités.

Le service des incendies de la Ville de Québec a tenu à rassurer. Dans un message Twitter, il précise qu’aucun incendie majeure [sic] fait rage dans le secteur.

Un autre incendie, beaucoup plus imposant cette fois, donne toujours du fil à retordre aux équipes déployées au nord du Lac-Saint-Jean.

Ce feu couvrait 58 000 hectares de forêt samedi en fin de journée, forçant des évacuations dans une ZEC.

Une saison particulièrement éprouvante

Deux canicules printanières et de faibles et rares averses ont formé une saison des feux de forêt particulièrement précoce et éprouvante cette année.

Josée Poitras, porte-parole de la SOPFEU, indique que la Société de protection des forêts contre les feux a combattu 444 incendies depuis le début de l'année.

L'an dernier à pareille date, la SOPFEU en avait affronté près de deux fois moins, soit 229.