Mikisiw Awashish : le parcours inspirant d'un jeune Innu

En mars, c'est donc à contrecœur qu'il a terminé sa session en sciences de la nature au Cégep de Baie-Comeau à distance et qu'il a vu sa première saison officielle dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec être écourtée.

Ça a été une épreuve un peu émotive , se rappelle-t-il.

J'étais un peu déçu, en fait, très déçu. Aussi, je pensais aux gars plus vieux qui voyaient leur carrière se terminer comme ça dans les rangs juniors , déplore-t-il.

Le hockeyeur a choisi de tirer avantage de la situation. Il profite de moments en famille. Par ailleurs, il s'est mis à la course à pied. Il fait aussi des escapades en canot avec sa soeur Mikonis.

Mikisiw Awashish se dit satisfait des parties qu'il a jouées avec le Drakkar, mais il aurait aimé se faire valoir en séries éliminatoires.

Il reste quand même serein, lui qui n'en est pas à ses premières embûches. Pour devenir l'athlète et l'étudiant talentueux qu'il est, il a fait plusieurs sacrifices, dont celui de quitter le nid familial à l'âge de 15 ans. D'ailleurs, ses efforts et son engagement au sein de sa communauté lui ont valu de remporter le premier Trophée Alec-Reid en avril.

J'ai eu la chance d'avoir une très bonne famille qui pouvait me soutenir dans toutes les épreuves. J'ai toujours eu des tapes dans le dos pour me remonter le moral ou pour me féliciter. Ça, c'est quelque chose dont j'ai toujours été reconnaissant.

Mikisiw Awashish, athlète et étudiant