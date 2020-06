Les plages de l'Estrie prises d'assaut pendant la canicule

La direction de la santé publique de l'Estrie a autorisé cette réouverture hâtive en raison de la chaleur accablante.

La plage Fraser du Parc national du Mont-Orford affichait complet dès 11h00 samedi. Un nombre restreint de visiteurs était autorisé à entrer sur le site pour s’assurer que les citoyens puissent garder une distance de deux mètres entre eux.

Plusieurs Estriens ont eu la mauvaise surprise de se voir refuser l'accès au parc.

À la plage du camping Mckenzie, l’administration a décidé d’interdire l’accès à la plage aux visiteurs. Seules les familles qui campent toute la saison peuvent profiter du lac Mckenzie cet été.

La clé du succès a vraiment été de réduire notre capacité. Donc notre décision a été de restreindre l'accès à la plage, ce qui nous permet de respecter les mesures de distanciation. Genevieve Goulet, gestionnaire, Camping Plage Mckenzie

À la plage municipale de Sherbrooke, de nombreux baigneurs étaient surpris du nombre de règles imposées

On arrive ce matin, c'était barré, après ils ont dû préparer et désinfecter, il y a eu un délai et ensuite une file de gens pour rentrer, ils nous posent des questions et tout. C'est l'été quand même, mais ce matin c'était bizarre , relate un baigneur.

Certains ont aussi profité du beau temps pour s'aventurer sur l'eau. En raison des règles sanitaires mises en place, il n'était pas possible de louer des embarcations doubles pour favoriser la distance entre les visiteurs.

Piscines moins populaires

Les piscines de Sherbrooke rouvraient elles aussi leurs portes samedi. Elles étaient toutefois moins prisées que les plages.

Toute une série de mesures sanitaires y sont aussi instaurées.

Les baigneurs ne peuvent profiter de la piscine que pendant 45 minutes. Ensuite, l'espace est désinfecté avant d'accueillir de nouveaux visiteurs.

Le nombre de baigneurs y est aussi limité et les vestiaires ne sont pas accessibles.

Il fait assez chaud, je suis assez contente. Je pensais qu'ils acceptaient seulement 20 personnes, mais finalement, c'est 50 et à date, on n'est même pas 50 encore alors on va pouvoir y retourner un autre 45 minutes , explique une baigneuse.

En raison de la chaleur accablante, la ligne Info-Santé a enregistré une hausse d'appels. Les centres de rafraîchissements mis en place à Sherbrooke ont toutefois été peu utilisés. Seulement une personne s'y serait rendue samedi.

Avec les informations de Thomas Deshaies