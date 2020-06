COVID-19 : vague de nouvelles mesures dans les piscines et aux plages de Gatineau

La distanciation physique est maintenant reine dans à peu près toutes les sphères du quotidien dans les lieux publics, et les piscines municipales gatinoises n’y échappent pas.

Malgré la chaleur accablante, ces installations ne peuvent désormais accueillir que de 30 à 50 baigneurs en même temps, selon la taille de la piscine. Tout le monde qui souhaite se tremper doit également passer à la douche au préalable. On demande aussi aux utilisateurs de sortir de la piscine toutes les 45 minutes pour désinfecter les surfaces.

Si tout le monde s’entend sur la nécessité de telles mesures, certains baigneurs — surtout ceux qui prennent soin d’enfants — peinent à s’habituer aux nouvelles règles.

Il ne sera plus possible de fréquenter les plages de Gatineau comme avant non plus. À la plage du parc des Cèdres à Aylmer, par exemple, la Ville va prochainement mettre en branle un nouveau plan de gestion. Ce cadre comprend notamment l’ajout de cercles au sol pour marquer les distances entre les visiteurs.

Le parc des Cèdres est d’ailleurs très couru depuis le tout début du déconfinement, qui a coïncidé avec le retour du beau temps.

Je pense que ça répond à un besoin chez les jeunes , souligne la conseillère du quartier, Audrey Bureau. Ça leur donne un endroit pour se rencontrer et moi, tant qu’ils le font dans le respect des règles et qu’ils font attention à l’environnement, la gestion des déchets, la gestion du voisinage, ils sont les bienvenus.

Cette dernière précise aussi que des poubelles et des bacs de recyclage supplémentaires feront leur apparition pour assurer la propreté du site malgré un afflux de baigneurs. La Ville va également multiplier les tests de qualité de l’eau.

Avec les informations d'Audrey Roy