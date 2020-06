Mises à pied et programmes suspendus à la Polytechnique de la Saskatchewan

La Polytechnique de la Saskatchewan mettra à pied 37 employés à travers ses campus, selon une lettre envoyée au réseau CBC. L’établissement postsecondaire suspendra aussi ses programmes de consultation en toxicomanie, de cytotechnologie et d’assistance dentaire.

D'après la lettre, une réduction est aussi prévue pour les dépenses non salariales liées aux déplacements, à l’impression et au matériel de laboratoire utilisé par les services désormais suspendus. Les dépenses liées au perfectionnement professionnel et au soutien pour les études avancées sont également concernées.

Les employés mis à pied travailleront de pair avec l’association des professeurs de la Polytechnique, le Syndicat des employés du gouvernement de la Saskatchewan (SGEU) et les ressources humaines de l’établissement pour explorer leurs options . De plus, l'établissement continuera à revoir ses niveaux de dotation.

Un porte-parole du SGEUSyndicat des employés du gouvernement de la Saskatchewan dit que le syndicat est très préoccupé par ces mises à pied et qu’il consultera ses membres au cours de la fin de cette semaine à ce sujet.

Une baisse des revenus et des inscriptions

Dans un communiqué, la Polytechnique de la Saskatchewan affirme que la pandémie de COVID-19 est la plus grande perturbation du secteur postsecondaire jamais connue.

La suspension de la majorité des activités sur le campus a entraîné des réductions ou des arrêts de travail importants dans certains secteurs, y compris du travail qui ne peut être effectué à distance , est-il écrit. La Polytechnique de la Saskatchewan se prépare à une baisse du taux d’inscriptions et anticipe une baisse des revenus .

Dans cette même déclaration, l’établissement postsecondaire confirme que certains programmes seront suspendus ou reportés lors de la session d’automne. Des employés à temps plein et à temps partiel seront mis à pied ou congédiés lors des prochaines semaines.

La Polytechnique de la Saskatchewan ajoute qu’aucun détail ne sera dévoilé concernant les postes, les départements ou les programmes affectés et que l’établissement ne commentera pas davantage à ce sujet.

D'après les informations de Bryan Eneas