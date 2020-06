Éducation en français : l'espoir renaît pour les parents francophones de Victoria

Dans son jugement du 12 juin, la cour a ordonné au gouvernement de la Colombie-Britannique de fournir au Conseil scolaire francophone (CSF) dix nouvelles écoles, dont trois dans la région de Victoria, dans un délai utile :

une école de 275 élèves dans l'est;

une école de 299 élèves dans l'ouest;

une école de 98 élèves dans le nord.

En plus de l'école Victor Brodeur, située à Esquimalt, les francophones pourraient donc bénéficier d'une école à Oak Bay ou Saanich, ainsi que d'une école à Langford ou Colwood, voire d'une école plus au nord, près de l'aéroport, selon l'avocat Mark Power, qui a défendu la cause en justice.

L'école Beausoleil, qui est située dans un bâtiment en location à Oak Bay, trouverait donc un emplacement permanent ailleurs, cinq ans après son ouverture.

La présidente de l'Association des parents d'élèves de l'école Beausoleil, Rebecca Mellett, estime qu'une difficulté sera de desservir tous les parents en même temps. Notre communauté est dispersée , note-t-elle.