Des travailleurs essentiels risquent d’être privés de places en garderie

Les services de garde d’urgence qui avaient été mis en place pour venir en aide aux travailleurs essentiels en Ontario entament leur dernière semaine d’activité. Des parents qui en bénéficient craignent de ne plus avoir d’endroit où laisser leurs enfants par la suite, en raison notamment des places limitées et de la priorité accordée par les garderies aux clients habituels.

Huguette Rodrigue est réceptionniste à l’Équipe de santé familiale Nord-Aski et a continué de travailler pendant la crise sanitaire. Au cours des dernières semaines, son fils de neuf ans a donc pu fréquenter la garderie Bouts de chou de Hearst, qui opère en ce moment comme garderie d’urgence.

Mme Rodrigue avait espéré que son fils puisse réintégrer sa garderie habituelle — le Centre éducatif Rayon de soleil de Hearst — dès la réouverture des services de garde en Ontario. Mais coup de théâtre : la garderie en question n’ouvrira pas cet été parce que l’école où elle est située est en train de subir des rénovations.

Elle s’est donc tournée vers la garderie Bouts de chou pour savoir si son fils pourrait rester là même après la transition vers son mode d’opération régulier. À quelques jours de la date officielle de fermeture des services de garde d’urgence — le 26 juin —, elle n’a toujours pas reçu de confirmation officielle, ce qui l’inquiète grandement.

Moi, j’ai beaucoup de membres de ma famille qui travaillent à l’hôpital [Notre-Dame de Hearst], au Foyer [des Pionniers de Hearst], ils ont des quarts de travail, c’est dur de trouver quelqu’un pour [garder] mon petit , explique-t-elle.

C’est inquiétant. [...] Ce n’est pas qu’on se sent plus important que n’importe quelle maman, on sait que ce n’est pas tout le monde qui peut recommencer à travailler en ce moment, mais là, on se demande si les garderies ne pourraient pas prioriser un petit peu les travailleurs essentiels, si ça pourrait être compris dans le nouveau normal. Huguette Rodrigue, résidente de Hearst

Pamela Martin, qui est cuisinière à l’hôpital Notre-Dame de Hearst, se croyait en meilleure posture que Mme Rodrigue, vu que ses deux garçons de huit et neuf ans fréquentaient déjà la garderie Bouts de chou même avant la pandémie.

Et bien qu’elle ait déjà signifié son intention de les y garder, aucune garantie ne lui a encore été donnée par les responsables de la garderie.

C’est stressant, ça met un stress de plus sur tes épaules de ne pas savoir où tes enfants vont aller , souligne Mme Martin, qui ajoute que le camp de jour où elle prévoyait envoyer ses fils ne sera pas fonctionnel cet été.

Je ne m’arrête pas pour penser à ça, sinon je ne dormirais plus. Pamela Martin, résidente de Hearst

La priorité aux clients habituels

La garderie Bouts de chou est régie par le Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane (CASSDC). La directrice des services à l’enfance de l’organisme, Shannon Costello, confirme que toutes les garderies de la région doivent établir une liste de clients prioritaires en prévision de la réouverture.

Les garderies devront rappeler leur clientèle habituelle en se basant sur les emplois des parents. Si ces emplois se trouvent sur la liste des emplois essentiels, et que les enfants auront bénéficié des services de garde d’urgence, ils auront la priorité. Mais il y a des places très limitées en raison de la capacité réduite, malheureusement , fait-elle savoir.

En vertu des règles imposées par la province, les garderies qui rouvrent ne peuvent accueillir qu’un maximum de 10 enfants et employés à la fois dans un espace donné.

Il est possible que tous les clients des garderies ne puissent pas y retourner directement, jusqu’à ce que cette cohorte soit élargie. Shannon Costello, directrice des services à l’enfance au Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

En théorie, le fils d’Huguette Rodrigue ne se trouve donc pas dans la liste des enfants prioritaires. Même si sa mère est travailleuse essentielle, la garderie d’urgence qu’il a fréquentée n’est pas sa garderie habituelle.

Shannon Costello précise toutefois que tous les parents qui ont bénéficié des services de garde d’urgence, et qui auront toujours besoin de services garde pour leurs enfants après cette semaine, seraient appelés en priorité si les fournisseurs ont des espaces vacants .

Nous devons prioriser nos clients habituels qui sont en train de retourner au travail. Ces gens-là n’ont pas eu leur mot à dire dans la fermeture, donc ils ont maintenant l’opportunité de revenir. S’ils choisissent de ne pas revenir, et qu’il y a des espaces vacants, alors ces autres travailleurs essentiels auront la priorité , note Mme Costello.

Les services de garde doivent établir des listes de clients prioritaires en prévision de la réouverture; le gouvernement ontarien a suggéré de tenir compte entre autres des réalités de chaque région. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le gouvernement ontarien a établi des directives opérationnelles  (Nouvelle fenêtre) pour appuyer les garderies dans le processus de réouverture, où il recommande également de tenir compte des circonstances particulières susceptibles d’accroître l’importance des services pour certaines familles et [du] contexte particulier de chaque région .

Mais Mme Costello signale que les décisions entourant l’élaboration des listes de clients prioritaires reviennent aux responsables de chaque garderie et que le CASSDCCASSDC ne peut pas les forcer à tenir davantage compte d’un critère que d'un autre.

Pamela Martin trouve qu’une solution adéquate devrait être élaborée pour les travailleurs essentiels pour démontrer qu’[ils] n’[ont] pas travaillé pour rien et qu’[ils sont] appréciés , d’autant plus que leur travail en plein cœur de la crise leur a valu de nombreuses éloges, tant de la part du public que des divers ordres de gouvernement.

On dirait que le temps passe et puis, on nous oublie. Pamela Martin, résidente de Hearst

Questionné sur les problèmes qu’éprouvent les travailleurs essentiels, le ministère de l’Éducation de l’Ontario rappelle justement les directives émises par la province au secteur des services de garde.

Le ministère s’en remet à l’autonomie et à la discrétion des gestionnaires de services de travailler avec les fournisseurs de leurs régions pour développer des politiques équitables sur la priorisation ainsi que des listes d’attente qui répondent aux besoins de leurs communautés , écrit la porte-parole Ingrid Anderson.

Les capacités maximales remises en question

L’administrateur en chef de la Ville de Hearst, Yves Morissette, dit trouver les inquiétudes des parents absolument valides.

On sympathise avec eux , indique-t-il.

Plusieurs parents se sont tournés vers la Ville de Hearst au cours des derniers jours pour poser des questions relatives à la réouverture des garderies, mais la Ville ne peut pas encore répondre à plusieurs d’entre elles, selon M. Morissette.

Le domaine de l’éducation à la petite enfance est très compliqué [en raison de] la pandémie , commente-t-il.

Il dit d’ailleurs ne pas encore savoir quand exactement le statut de service d’urgence de la garderie Bouts de chou prendra fin.

C’est de l’information que nous avons à la petite cuillère. On travaille sur un plan de réouverture, mais on n’a pas encore tous les détails au niveau des protocoles d’hygiène et tout ça. J’ose croire que l’information devrait nous être parvenue bientôt. C’est de l’information indispensable pour nous pour assurer le service.

Des responsables de garderies ontariennes affirment ne pas avoir encore reçu tous les protocoles de sécurité à mettre en oeuvre lors de la réouverture. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Yves Morissette croit que le gouvernement ontarien devrait tenir compte des réalités régionales dans son plan de réouverture des garderies. Il l’a d’ailleurs fait savoir au ministère ontarien du Développement du Nord, dans un sondage que ce dernier a émis récemment aux municipalités.

Le nombre de places en garderie et les protocoles ne sont pas toujours raisonnables. Souvent on limite les ratios éducateur-enfant pour prévenir la propagation du virus évidemment, mais on a très peu de cas [actifs de COVID-19] dans notre district, donc est-ce que c’est raisonnable pour nous d’avoir les mêmes ratios qu’une municipalité dans le sud de l’Ontario par exemple? , demande-t-il.

Une logistique difficile

Dans le district du Timiskaming, la capacité maximale des garderies a chuté de 70 % en raison des nouvelles mesures provinciales, selon le gestionnaire des services pour enfants, Dani Ducharme. Il affirme que les préoccupations des parents de la région de Hearst sont aussi présentes dans sa région.

On tente de prioriser selon les besoins locaux le plus possible, mais c’est sûr que malheureusement, on ne pourra pas accommoder tout le monde. Dani Ducharme, gestionnaire des services pour enfants dans le district du Timiskaming

À mesure que le déconfinement progresse, des places en garderie seront d’abord accordées aux parents qui retournent au travail à l’extérieur de la maison, donc qui ne peuvent pas assurer la garde de leurs enfants , et ensuite à ceux qui travaillent à leur domicile, mais dont les employeurs commencent à avoir des exigences un peu plus hautes .

Dani Ducharme est responsable des services pour enfants dans le district du Timiskaming. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Mais le district s’est rapidement rendu compte qu’il fallait aussi accorder la priorité aux enfants des éducatrices à la petite enfance, même si elles ne sont pas nommées explicitement dans les directives du gouvernement.

Si elles sont prises à la maison à s’occuper de leurs propres enfants, elles ne sont pas capables de venir travailler et si on n’a pas d’éducatrices dans les centres, on ne peut pas ouvrir , explique M. Ducharme.

Ce qui est difficile, c’est qu’on est appelés à réinventer le système encore une fois. Quand on a ouvert les services d’urgence, c’était déjà avec des paramètres différents. Là, on a un peu d’expérience, mais on nous lance encore d’autres paramètres différents. En moins d’un an, on va avoir refait le design d’un système au complet. C’est beaucoup pour les opérateurs de garderies de penser différemment. Dani Ducharme, gestionnaire des services pour enfants dans le district du Timiskaming