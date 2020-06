Un compromis réussi sur la rue Jacques-Cartier

Dès leur première journée en vigueur, les nouvelles restrictions de circulation sur la rue Jacques-Cartier à Gatineau semblent ravir les commerçants, les résidents et les usagers de la voie publique.

Depuis vendredi soir, la rue est interdite à la circulation automobile, à l'exception de celle des résidents, entre les rues St-Antoine et St-Louis, afin de laisser plus d'espaces pour la distanciation physique. Les cyclistes sont invités à utiliser la chaussée alors que la piste cyclable est réservée aux piétons.

On est vraiment heureux, parce que la circulation piétonnière, je pense que ce sera une bonne chose , souligne Cynthia Flores, la propriétaire du petit restaurant Mon Café, sur la rue Jacques-Cartier.

Cynthia Flores espère qu'il y aura plus de cyclistes et de piétons sur la rue Jacques-Cartier grâce aux nouvelles règles, ce qui pourrait aider son café. Photo : Radio-Canada

Inondations, petit incendie et pandémie : la vie n’a pas été facile pour elle et sa famille, qui ont ouvert leur café l’an dernier. Mme Flores croit que les modifications qui sont entrées en vigueur samedi vont l’aider à rester à flot.

Ça donne la chance que les gens prennent le temps de passer, voir ce qu’il y a autour et nous découvrir en même temps , note-t-elle, ajoutant que des clients n’ont pas tardé à lui parler des bons côtés du nouvel aménagement de la voie publique.

Entre sa proposition à la fin du mois de mai et son adoption par le conseil municipal le 9 juin, le projet de nouvelle configuration de la rue a dû être modifié à la suite de consultations avec la population.

Des résidents de l’artère riveraine n’ont pas accès à leur propriété autrement que par la rue, et la fermeture de celle-ci à toute circulation automobile aurait posé problème.

La rue Jacques-Cartier sera restreinte aux automobilistes cet été (archives). Photo : Ville de Gatineau

La notion de rue partagée […] je pense que ça a rallié la grande majorité des gens qui, au départ, avaient des réserves et des préoccupations , indique la conseillère du district de Pointe-Gatineau et instigatrice du projet, Myriam Nadeau.

Myriam Nadeau est optimiste que le projet saura plaire aux résidents de la rue Jacques-Cartier et à ses commerçants. Photo : Radio-Canada

Elle rappelle aussi qu’il est possible de prendre sa voiture pour se rendre jusqu’au secteur fermé et qu’il y a plus d’une centaine d’espaces de stationnement disponibles dans les environs.

Il faudra tout de même un certain temps pour que la clientèle qui vient de plus loin en automobile se familiarise avec les nouvelles dispositions, croit Luis Amaya, le propriétaire du restaurant Noche Maya.

C’est bien fait. Ça ne m’a pas affecté beaucoup. Juste la question de la circulation, ce n’est pas assez clair pour des clients. Je pense que les gens ne sont pas au courant vraiment , estime-t-il.

Cette portion de la rue Jacques-Cartier sera fermée jusqu'au 30 septembre, mais, déjà, des résidents du coin et des commerçants aimeraient que cela devienne une tradition annuelle.

Mon vœu, c'est qu’on ne fasse pas [ce projet qu’] une fois, que ça revienne tout le temps , lance quant à lui Michel Papineau, un résident de la rue. Il faut que les gens se l’approprient. On a payé chèrement nos terrains pour que les gens en profitent, pas les voitures.

Avec les informations de Jean-François Poudrier