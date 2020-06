Le journal Le Nord tente une publication papier sur demande

Cette copie papier sera produite sur du papier d’imprimerie par une entreprise locale.

Le journal hebdomadaire francophone Le Nord de Hearst ne prévoit pas reprendre son format papier habituel pour le moment.

Le journal avait suspendu l'impression en mars afin de réduire ses dépenses à la suite d’une chute de revenus publicitaires causée par la COVID-19. Depuis, il offre sa version électronique gratuitement.

Le modèle d'affaires qu'on avait n'est pas viable encore. Même s'il y a eu du déconfinement, les commerçants semblent assez frileux. La publicité n'a pas repris , affirme le directeur général des Médias de l’Épinette noire, Steve McInnis.

On faisait une version papier pour nos personnes âgées qui n’avaient pas Internet et nous avons été assez surpris de la qualité. À partir du deux juillet, on va revenir avec une copie papier en couleur pour nos abonnements seulement. Pour les gens qui veulent l’avoir gratuit, on continue de l’offrir gratuitement via notre site Internet , affirme M. McInnis.

Le directeur général des Médias de l'Épinette noire, Steve McInnis, montre quelques copies du journal imprimé localement. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

M. McInnis dit qu’il s’agit d’un essai puisque l’impression locale nécessite un changement de format qui pourrait avoir un impact sur les placements de publicités nationales.

Toutefois, il ajoute que le modèle pourrait être considéré à long terme puisqu’il comporte des avantages comme la qualité supérieure du papier et la date de tombée repoussée puisque le journal n’est plus imprimé à Toronto.

Le journal Le Nord compte présentement trois cents abonnements pour le journal papier.

La radio communautaire, CINN FM, fait aussi partie des Médias de l’Épinette noire.

Les Médias de l'épinette noire comprennent le Journal Le Nord et la radio CINN FM. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

L’organisme a été formé quand la radio communautaire a acheté le journal Le Nord, en 2016.

L’an dernier, un nouveau journal communautaire bilingue avait suspendu ses activités à Kapuskasing après cinq mois de publication, faute de rentabilité.

La Presse communautaire de Kapuskasing partageait les locaux avec la radio CKGN mais les deux médias étaient des entités séparées.