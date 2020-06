Écrasement d’un hélicoptère militaire en Méditerranée : tous les corps ont été identifiés

Les quatre victimes qui viennent d'être identifiées sont :

Les restes de deux autres militaires présents dans l’hélicoptère lors de l’écrasement, l’enseigne de vaisseau de 1re classe Abbigail Cowbrough et le capitaine Brenden MacDonald, avaient été identifiés peu après l’accident.

L’hélicoptère Cyclone de l’Aviation royale canadienne s’est abîmé en Méditerranée, le 29 avril dernier.Les restes des quatre autres militaires ont été retrouvés au cours d’opérations de recherche menées conjointement par les Forces armées canadiennes et la marine américaine entre le 25 mai et le 2 juin.

Au nom de toute la famille élargie de la Marine, je continue à exprimer mes plus sincères et plus profondes sympathies aux familles et aux proches de nos six compagnons disparus. J’espère que les nouvelles d’aujourd’hui apporteront un peu de réconfort à chacun d’entre vous. Ces jours ont été sombres et ces événements nous ont rappelé à tous les dangers du service en mer et dans le ciel.

Vice-amiral Art McDonald, commandant dans la Marine royale canadienne, cité dans le communiqué des FAC