Point d'entrée d’Edmundston : plus de 3 heures d’attente vendredi

Gaétan Sirois habite à Edmundston au Nouveau-Brunswick. Chaque deux semaines, il fait l’aller-retour entre sa province et le Québec, car il doit aller chercher du matériel de bois pour son entreprise de fabrication d'escalier.

Vendredi, il a été témoin de longues lignes de voitures à son retour dans la province. Ça a pris un bon trois heures à traverser la frontière. C’était complètement ridicule , dit-il.

Gaétan Sirois témoigne que plusieurs voitures de l’Ontario et du Québec essayaient de rentrer au Nouveau-Brunswick.

Ce dernier a aussi vu plusieurs enfants sortir des voitures, en raison des fortes chaleurs enregistrées dans la province vendredi.

Les travailleurs essentiels

La députée de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston, Francine Landry, a reçu plusieurs courriels et messages dans ses médias sociaux, notamment d’individus travaillant dans les secteurs essentiels, témoignant de cette situation à l'entrée de la province.

Lorsque tu reviens de 12 heures de travail après avoir travaillé au Québec, que tu retournes chez toi pour te reposer et qu’il y a trois heures d’attentes, c’est inacceptable , dit-elle.

Francine Landry, députée de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston. (Archive). Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Francine Landry rappelle que plusieurs individus du secteur hospitalier ou des foyers de soins de la province ont à faire des allers-retours.

Réponse de la province

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada samedi, un représentant de la province indique que l’autorisation aux propriétaires fonciers et aux membres de familles pour visiter le Nouveau-Brunswick, en vigueur depuis le 19 juin, a créé une forte augmentation de la circulation.

Bien qu’un plus grand nombre de membres du personnel a été ajouté à la pesée routière du secteur Saint-Jacques, les voyageurs doivent toutefois s’attendre à des retards , peut-on lire dans la note.

De plus, les voyageurs qui se présentent à la frontière doivent s’assurer d’avoir avec eux les documents nécessaires  (Nouvelle fenêtre) à l’appui, pour leur demande d’entrer dans la province.

Diminuer les délais d’attente

Quelles mesures pourraient être mises en place pour empêcher qu’il y ait une si longue attente ? Gaétan Sirois rappelle que les camions peuvent traverser sans répondre aux questions demandées par la province aux frontières.

Pour lui, l’ajout de cône orange et la délimitation de deux voies permettraient de désengorger la circulation. Ce n’est pas long le questionnaire, ça dure 2 ou 3 minutes et on repart. Je crois que le problème est vraiment sur l’autoroute pour séparer les camions des voitures , témoigne-t-il.

Jean-Marc Picard, directeur général de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique essaie présentement d’entrer en contact avec la province, car des délais sont causés pour les camionneurs de la province. Ce n’est pas idéal , dit-il. On veut essayer de déterminer ce qui se passe et voir quelles sont les options que nous pouvons proposer.

C’est la première fois qu’on a des problèmes aussi importants. Je crois que l’annonce hier du déconfinement a occasionné un surplus de trafic à la frontière a affirmé pour sa part la députée de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston, Francine Landry. On va surveiller de très près la situation.

Avec les informations de Wildinette Paul.