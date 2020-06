Les bureaux d'information touristique rouvrent leurs portes

Après trois mois de fermeture temporaire, les conseillers touristiques doivent faire face à un nouveau défi, soit celui de proposer les meilleurs attraits régionaux tout en respectant les mesures sanitaires.

Dans les derniers jours, les employés du bureau d’information de Nicolet se sont affairés à mettre en place les dernières indications afin que tout soit prêt pour accueillir les premiers touristes. Affiches indicatives, pastilles au sol et panneaux de verres composent maintenant le décor. Des mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous.

On ne sait vraiment pas à quoi s’attendre, donc on va voir au fil des jours comment ça va aller, lance Frédéricke Gervais, coordonnatrice aux services touristiques chez Tourisme Nicolet-Yamaska. On va prioriser une famille à la fois. On a installé à l’extérieur une belle liste de règlements à respecter avec une zone de file d’attente.

Saison chamboulée, mais pas annulée

À Trois-Rivières, la saison touristique sera certainement chamboulée, mais il y en aura une. Une occasion en or pour les citoyens de la région d’opter pour le tourisme local, croit le coordonnateur au tourisme d’Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières, Daniel Rioux.

Habituellement, on a une très bonne idée de ce qui s’en vient, parce qu’on a beaucoup d’indicateurs. […] On est un peu comme bien d’autres régions du Québec, on s’attend à avoir une réponse des gens plus locale, régionale. Daniel Rioux

Le déconfinement touristique est amorcé depuis quelques semaines déjà. Daniel Rioux croit que c’est de bon augure que la majorité des attraits rouvrent prochainement, alors qu’on voit que le déconfinement est en mode un peu plus accéléré présentement .

Les dernières activités qui restent à ouvrir, qui sont plus à risque, on s’attend que ça va se faire incessamment . Donc je m’attends qu’au début juillet, on ait pas mal toutes nos activités qui soient ouvertes , dit-il.

Les élus de Nicolet statueront lundi quant à la réouverture du parc écologique de l'Anse-du-Port, l'un des attraits les plus prisés des visiteurs.

Ils devront s'entendre sur les mesures de signalisation à mettre en place pour s'assurer que tous respectent les règles de distanciation physique.

