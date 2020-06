On dénombre maintenant 156 cas confirmés actifs de COVID-19 : 77 en Outaouais, 62 à Ottawa et 17 dans l’est ontarien.

C’est en Outaouais qu’on a confirmé la plus grande part de guérisons samedi : six personnes de plus sont considérées comme rétablies, selon le dernier bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) régional.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux fait toujours état de 576 cas de COVID-19 depuis le début de la crise, de 33 décès et de 7 hospitalisations attribuables au coronavirus sur son territoire. Aucun nouveau cas n'a été confirmé en Outaouais depuis trois jours.

Santé publique Ottawa (SPO), de son côté, est la seule agence de santé publique de la région à avoir confirmé de nouvelles infections à la COVID-19 dans son plus récent bilan. Avec 5 cas supplémentaires, la capitale canadienne a enregistré un total de 2054 cas depuis le début de la crise.

Toutefois, 1732 d’entre eux, soit 1 de plus que la veille, sont considérés comme résolus. Il ne reste plus que trois personnes hospitalisées à cause du coronavirus, dont une aux soins intensifs. Le nombre de décès, lui, est resté stable à 260.

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario, pour sa part, n’a enregistré aucun changement parmi tous les indicateurs de la progression de la maladie. Dans cette région, seuls 17 des 162 cas répertoriés sont toujours actifs. Aucun résident de l’est ontarien n’est mort de la COVID-19 depuis le 24 mai dernier. Deux patients sont encore hospitalisés, dont un aux soins intensifs.