Veilles d’orages violents dans l'ouest de l'Alberta

Les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte , prévient Environnement Canada.

Régions touchées par une veille d’orages violents :

Airdrie - Cochrane - Olds - Sundre

Grande Prairie - Beaverlodge - Valleyview

High Level - Rainbow Lake - Ft Vermilion - route du Mackenzie

Peace River - Fairview - High Prairie - Manning

Rocky Mountain House - Caroline

Whitecourt - Edson - Fox Creek - Swan Hills

La grêle pourrait causer des dommages aux propriétés et aux arbres, en plus de causer des blessures. Les rafales pourraient, de leur côté, soulever des objets non attachés, endommager des arbres et renverser de gros véhicules, ajoute l’agence.