Finissants fransaskois 2020 : Josué Ngimbi

Josué Ngimbi est finissant à l’École Valois, à Prince Albert. Photo : Radio-Canada

Ton plus beau souvenir du secondaire?

Être avec mes collègues. On a vraiment passé de bons moments ensemble.

Ce qui distingue ton école des autres?

L’École Valois se distingue parce que c’est une école francophone. On est vraiment soudés à l’École Valois. Il y a de l’amour, de l’entraide.

Ton cours préféré?

Le cours de physique, le cours de français, avec des professeurs fantastiques.

Ton professeur favori?

Tous mes professeurs en général! Ils se donnent à fond pour nous aider à comprendre la matière. Si on a un problème, ils vont tout faire pour nous aider à comprendre. Par contre, M. Michael Bowden, mon professeur de physique au début de l’année, m’a beaucoup soutenu. J’avais un peu du mal à m’intégrer, à suivre les cours. M. Bowden m’a donné la force, puis il m’a mis à mon aise. Il y a aussi Paul Bergeron qui m’a beaucoup marqué.

Quelque chose ou quelqu’un qui t’a aidé à passer à travers les moins bonnes journées au cours des dernières années?

Ma mère. Ma mère a toujours été là pour moi, même quand c’était difficile. Elle m’a toujours donné la force et le courage de continuer. Elle me rappelle qui je suis et quels sont mes objectifs.

Mots d'encouragement pour Josué

Ton plus grand accomplissement à l’école secondaire?

Je suis fier d’obtenir mon diplôme. Il n’y a pas de mots pour exprimer ce qu’on peut ressentir quand on sait qu’on a fini l’école. Avec mon âge, j’avais un peu de retard. Mais pour les études, il n’y a jamais de retard tant qu’on y arrive. C’est ça le plus important.

Tes plans après le secondaire? Ton futur métier?

Je ne compte pas directement aller à l’université. Je compte améliorer mon anglais, parce que je dois vraiment apprendre l’anglais afin de mieux adhérer au système. Peut-être aussi trouver un travail le temps que les choses avancent de mon côté. Après je pourrai faire mes inscriptions à l’université. J’ai toujours été intéressé par le commerce, alors pourquoi pas des études en gestion économique ou financière. Ce serait comme un rêve que je pourrais réaliser.

Ce que tu as appris sur toi au cours de ton parcours?

Plus on poursuit nos études, plus la difficulté augmente. On s’habitue, puis ça éveille la responsabilité en soi. Ça permet de devenir plus responsable, car on a des choses à remettre, on a des gens qui comptent sur nous.

Ton plus grand rêve actuellement?

J’étais et je suis toujours un bon joueur de football (soccer) et c’était mon rêve de devenir un grand parmi les grands. Le football c’était une passion. J’ai commencé quand j’avais l’âge de cinq ans. J’ai manqué plusieurs opportunités, peut-être que la chance n’était pas de mon côté... Il y a aussi la musique et les études. Je tente de mettre mon énergie là où ça pourrait donner des résultats. Je souhaite trouver ce dans quoi je suis le meilleur!

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Josué Ngimbi aime particulièrement les cours de physique et les cours de français. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lauzon

Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi?

Je serais un lion. Parce qu’un lion, c’est celui qui domine. Il a un caractère que les autres animaux respectent. Le lion m’a toujours tapé dans l’oeil. Il est fort, j’aime bien son caractère!

Si tu étais coincé sur une île déserte, quelles sont les trois choses que tu souhaiterais avoir avec toi?

J’aurais besoin d’un briquet, d’une canne à pêche, puis d’un couteau.

Si tu devais manger la même chose pour le reste de ta vie, qu’est-ce que ce serait?

Un gâteau au chocolat, c’est parfait!