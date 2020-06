Défi double pour Pierre Lavoie cette année

Le défi de Pierre Lavoie était double cette année : non seulement il devait pédaler du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal en passant par la capitale nationale, il devait aussi tenir un événement cycliste, mais avec le moins de participants possible!

C’est donc accompagné d’une poignée d’amis - et de quelques invités de marque - que l’athlète pédale les 1000 km du parcours.

Toutefois, tout un chacun peut contribuer à l’atteinte de l’objectif d’un million de kilomètres, grâce à une nouvelle application conçue spécialement pour l’événement.

Ça fonctionne très bien, on approche 60 000 personnes inscrites, indique Pierre Lavoie. On a déjà un demi-million de kilomètres atteints, grâce à des cyclistes qui viennent de plusieurs pays dans le monde : Hong Kong, Londres, le Val-d'Isère participe aussi, Sao Paulo. On voit tout le potentiel des applications et des réseaux sociaux.

En tout, 14 pays participent au grand défi cette année.

Faire face à une deuxième vague

Le Dr Horacio Arruda prenait part au départ de Québec samedi matin.

Les épidémies de diabète, des maladies chroniques comme l'obésité, ça peut être prévenu par de saines habitudes de vie , précise le Dr Arruda, qui dit prendre part chaque année à des événements qui promeuvent l’activité physique.

Il ajoute qu’il lui importait d’être sur la ligne de départ samedi matin pour encourager les Québécois à faire de l’exercice - une manière de lutter, selon lui, contre une deuxième vague de COVID-19 à venir.

C'est important qu'on revienne, à l'automne, avec une meilleure forme physique et surtout, avec un meilleur moral pour affronter une deuxième vague. Dr Horacio Arruda

L’activité physique permet à nos patients d’être mieux armés en cas d’infections graves , souligne Marie-Ève Piché, cardiologue à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

Pierre Lavoie a lancé son grand défi en 1999. L'événement, cette année, prend une saveur particulière en raison de la pandémie et du confinement.

Je le sentais qu'il y avait un besoin, affirme l'instigateur du défi. Ça nous prenait un projet rassembleur, qui nous disait : ''on peut reprendre un peu le contrôle sur nos vies, on peut en plus se protéger contre le virus si nous l'attrapons en augmentant notre système immunitaire.''

L'athlète et son cortège réduit, qui effectue le parcours sans escorte policière cette année, doit franchir la ligne d'arrivée dimanche, à Montréal.

Avec les informations de Pascale Lacombe