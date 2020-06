Première activité extérieure pour les résidents du CHSLD Argyll

Les résidents du CHSLD Argyll à Sherbrooke ont assisté à un spectacle bien spécial samedi matin. Pour souligner la fête des Pères et l'arrivée de l'été, un trio de musiciennes de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke a offert un concert gratuit aux résidents, qui ont profité d'une première activité extérieure en trois mois.

Ça fait vraiment plaisir d’avoir l’orchestre. Ce n’est pas de la musique enregistrée. Le fait que ce soit avec les musiciens, ça nous fait participer à la musique de façon beaucoup plus active et présente. C’est beaucoup plus agréable , a lancé d’emblée l’un des résidents de l'établissement, Gilles Coulombe.

Que ce soit en pleine nature, en dessous des arbres, déjà c’est un plus. Le fait d’être aussi près des musiciens, on a l’impression d’être un peu dans l’orchestre. Gilles Coulombe, résident du CHSLD Argyll

L’OSS offre une série de mini-concerts dans la communauté depuis l’automne dernier. Des musiciens ont également offert une prestation au Centre jeunesse de Val-du-Lac en décembre dernier.

On veut aller à la rencontre des gens qui ne peuvent pas de déplacer pour partager les bienfaits de la musique classique avec eux, toujours sous la forme de trio, quatuor, quintette. Pour nous c’est une occasion spéciale de remercier les gens du réseau de la santé et les résidents qui ont vécu les derniers mois assez durs , a expliqué la directrice des communications de l’OSS, Annie Santarossa.

Une première sortie extérieure

Pour un grand nombre de résidents, c’était aussi l’occasion de profiter du grand air dans le cadre d’une première activité extérieure.

« Juste le fait de pouvoir profiter de cette belle musique, ça apaise, ça amnène un moment de calme, de bonheur, pour nous ça vaut tout l’or du monde », a indiqué la la directrice des communications de l’OSS, Annie Santarossa. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Bourdeau

C’est notre première grande activité de groupe depuis trois mois [...] C’est certain que personne n’aime ça être isolé, encore moins quand on est en CHSLD et qu’on reçoit normalement de la visite de notre famille toutes les semaines. De pouvoir sortir à l’extérieur, d’être avec nos proches, d’avoir un spectacle de musique au grand air, c’est extrêmement bienvenu , s’est réjouie la chef de service des loisirs en CHSLD pour le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Josée Levesque.

Demain c’est la fête des Pères, c’est comme une petite gâterie pour les papas, parce qu’il y en a qui vont être seuls pareil, ce n’est pas tout le monde qui va avoir des visites. Danielle Beauchesne, fille d’une résidente du CHSLD Argyll.

Comme pour toute sortie, de nombreuses mesures sanitaires ont été mises en place pour assurer la sécurité des résidents.