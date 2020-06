La police de Winnipeg s'excuse après une publication à l'origine de harcèlement en ligne

La dame, que CBC/Radio-Canada préfère ne pas nommer, avait publié un message sur Facebook concernant une arrestation controversée.

Dans son message, elle affirmait que la police avait causé des dommages excessifs en se mettant à genoux et en frappant à plusieurs reprises un suspect maintenu au sol dans le quartier de la Bourse.

La police de Winnipeg avait alors décidé de répondre au message de la dame afin de corriger les faits . Ce geste a toutefois entraîné une vague de messages haineux ainsi que des menaces de mort à l'endroit de cette dernière.

Le porte-parole de la police, Rob Carver, reconnaît que son service n’avait pas mesuré les conséquences que pouvait avoir cette décision.

Il admet que la police a involontairement fait du mal à cette citoyenne et s’en excuse. Je pense que nous avons fait du mal à un citoyen, je pense que nous avons examiné cela , dit-il.

Si j’avais la chance de parler à la femme, je présenterais mes excuses en tant que responsable des médias , ajoute-t-il.

M. Carver précise que l’intention de la police ne visait pas à exposer la dame, mais plutôt à apporter une correction à un message décrivant des faits de manière inexacte, ce qui est, ajoute-t-il, la raison pour laquelle la police utilise les réseaux sociaux.

Il se dit consterné d’apprendre que la femme a été menacée au point de supprimer son compte Facebook et promet que la police fera plus attention, à l’avenir, afin d’empêcher que des actes similaires se reproduisent.

Nous serons certainement plus délicats ou hésitants dans la façon dont nous abordons les comptes privés , déclare-t-il.

Selon certains experts, la police a fait preuve d’un manque de professionnalisme dans cette affaire.

Le professeur adjoint de criminologie James Walsh, de l’Université Ontario Tech, soutient que les agents auraient dû être mieux informés sur les conséquences potentielles de leur acte. C’est vraiment très peu professionnel , dit-il.

En tant que membres des forces de l’ordre qui ont juré de défendre la sécurité et la sûreté publiques […] ils auraient dû mieux le savoir , ajoute-t-il.

Christopher Schneider, un professeur de sociologie à l’Université de Brandon qui a également écrit un livre sur l’utilisation des médias sociaux par la police, affirme que la police devrait respecter des règles plus strictes et faire preuve de plus d’objectivité dans son utilisation des réseaux sociaux.

Je pense que la police est largement convaincue que l’institution est attaquée par le public , dit-il.

Pour sa part, la fondatrice de la firme américaine de consultation et de stratégie des médias sociaux pour l’application de la loi, LAwS Communications, salue la démarche de la police de Winnipeg.

D’après elle, l’approche adoptée par la police de Winnipeg, qui consiste à utiliser les réseaux sociaux pour corriger la désinformation, est bonne.

Avec des informations de Ian Froese