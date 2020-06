Un 3e mandat à la présidence du RAFA pour Raphaël Freynet

L’artiste franco-albertain Raphaël Freynet a réélu, vendredi, pour un troisième et ultime mandat en tant que président du Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA).

Raphaël Freynet l’a emporté face à Isabelle Cliche à l’issue d’un vote serré lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme, qui a eu lieu en ligne.

C’est mon dernier mandat en temps que président d’après nos statuts et règlements, alors pour moi c’est bien de pouvoir continuer le travail qu’on fait pour la prochaine année , a-t-il déclaré.

Inclusion et diversité

L’auteur-compositeur-interprète s’est donné pour mission de faire du RAFA un organisme plus représentatif de la communauté , tant au niveau de ses membres que des artistes qu’il appuie.

C’est un travail qui a déjà été amorcé dans les dernières années avec le plan d’action pour la diversité qui a eu des résultats concrets, mais il reste encore beaucoup à faire , avoue-t-il.

C’est important aussi, en tant qu’organisme, d’être en constante évaluation de nos structures pour voir comment ces structures-là affectent l’engagement et l’inclusion de nos membres .

Avec la place qu’a récemment prise le mouvement Black Lives Matter, il souhaiterait également que le RAFA soit une structure plus engagée.

En tant qu’organisme qui représente le secteur artistique et en tant que chef de file dans les arts et la culture dans la province, ici, c’est important qu’on prenne position et qu’on donne une place aussi de s’exprimer sur ces enjeux touchant à la diversité, a-t-il ajouté

On veut s’assurer que tout le monde se sente inclus dans la création et la communauté artistique. Raphaël Freynet, président du RAFA.

Raphaël Freynet entend inscrire son troisième mandat dans la continuité des deux précédents, en travaillant notamment à renforcer les liens du RAFA avec ses partenaires anglophones.

Aussi, j’aimerais voir un membership actif et engagé au RAFA et voir une meilleure présence dans le sud de la province , a-t-il dit.

Trois nouveaux visages se sont joints au conseil d’administration (CA) de l’organisme : Virginie Rainville (arts visuels), Ivan Touko (danse) et Vincent Forcier (théâtre). Ils siégeront aux côtés d'Éric Doucet (chanson-musique), qui a accepté un nouveau mandat de deux ans.

L’assemblée de vendredi a aussi été l’occasion de dresser le bilan de la dernière année.

Avant que la pandémie ne vienne perturber ses activités, le RAFA a été impliqué dans la tenue de 189 spectacles auxquels ont assisté plus de 58 000 spectateurs. Près de trois quarts de ces productions (73 %) provenaient de l’Alberta.