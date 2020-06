Loger des sans-abri dans des hôtels a eu des bienfaits pour leur santé mentale

Ce projet a pris forme après qu’une personne résidant dans un refuge temporaire a eu un résultat de test positif à la COVID-19.

Deux mois plus tard, des responsables dressent un bilan positif : ils soutiennent que c’était le meilleur moyen de garder tout le monde en santé.

C’est un programme qui entraîne de nombreux bienfaits, mais qui devra se terminer bientôt, faute de financement.

Sortir du froid

L’organisme Out of the Cold, a transféré une cinquantaine de sans-abri dans des hôtels au mois d’avril.

Maintenant on ne veut pas que tout le monde tombe dans la rue, on travaille beaucoup avec le monde pour trouver les chambres , a témoigné Jeff Karabanow, cofondateur de l’organisme Out of the Cold.

À lire aussi : Un refuge à Halifax loue un hôtel vide pour les sans-abris

Avec le déconfinement, l’organisme passe à la prochaine phase.

Le gouvernement fédéral et provincial sont autour des tables avec tous les centres d’hébergement et les propriétaires, pour trouver une solution où on peut déménager [les sans-abri] des hôtels vers leurs propres appartements , explique Jeff Karabanow.

Ce dernier indique qu’entre 30 à 35 personnes ont déménagé de l’hôtel vers un domicile à eux.

Toutefois, le financement, qui provient des gouvernements et d’organismes communautaires, sera bientôt épuisé.

Droit au logement

Cette situation ne fait que raviver un dossier qui progresse à pas de tortue : celui du manque chronique de logement abordable dans la région.

Il y a plus ou moins 500 personnes sans domicile à Halifax, et une centaine ont été placées à l’hôtel ces derniers mois.

La ville d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Photo : iStock

Selon Jeff Karabanow, ces séjours, beaucoup plus confortables que les refuges auxquels les sans-abri sont habitués, ont permis d’améliorer la santé mentale des participants.

Avec les informations de Stéphanie Blanchet.