Soirée de première couronnée de succès pour le ciné-parc de Vallée du Parc

Il n’y a pas eu d’accrochages, ça s’est déroulé comme sur des roulettes. On est très contents et la partie dont on est le plus contents, c’est que les gens ont respecté vraiment la distanciation sociale, les mesures sanitaires. C’est un peu ça qui nous inquiétait, mais les gens sont très respectueux , raconte le directeur général.

Pour l’occasion, c’est le film Le Roi Lion qui était présenté aux cinéphiles. Le bon déroulement de la première met la table pour le reste de la saison qui prévoit des représentations les mardis et les vendredis.

Alain Beauparlant n’écarte pas non plus la tenue de spectacles pendant la saison estivale, comme c’est le cas dans d’autres ciné-parcs. Peut-être une fois, dit-il. Suite au résultat d’hier, on est plus ouverts à faire d’autres activités.

À écouter : Soirée médias au ciné-parc de Vallée du Parc

Seul petit détail porté à l’attention des organisateurs : l’accès aux salles de bain sera revu. Le nombre de salles de bains sera ajusté en début de semaine. On s’est aperçu que c’était le seul point négatif. C’est un point à améliorer , explique M. Beauparlant.

Ça fait trois à quatre semaines qu’on travaille là-dessus et hier c’était le résultat d’un travail acharné , conclut ce dernier.

Le film Yesterday sera présenté mardi et En avant sera à l’affiche vendredi.