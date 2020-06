Veille d’orages violents dans le sud du Manitoba

Environnement Canada a lancé une veille d’orages violents pour le sud et le sud-est du Manitoba. Ceux-ci pourraient frapper les régions concernées en après-midi et en soirée, samedi.

Les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte , prévient Environnement Canada.

Régions touchées par une veille d’orages violents :

Bissett - Victoria Beach - Nopiming Prov. Park - Pine Falls

Dugald - Beausejour - Grand Beach

Killarney - Pilot Mound - Manitou

Morden - Winkler - Altona - Morris

Portage la Prairie - Headingley - Brunkild - Carman

Selkirk - Gimli - Stonewall - Woodlands

Sprague - forêt provinciale Northwest Angle

Steinbach - St. Adolphe - Emerson - Vita - Richer

Ville de Winnipeg

Whiteshell - Lac du Bonnet - Pinawa

La grêle pourrait causer des dommages aux propriétés et aux arbres, en plus de causer des blessures. Les rafales pourraient, de leur côté, soulever des objets non attachés, endommager des arbres et renverser de gros véhicules, ajoute l’agence.