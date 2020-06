Le CISSS AT s'attend à des réductions de services dans des CLSC ruraux cet été

Avec la saison estivale et les départs en congé, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) prévoit réorganiser ses effectifs pour mieux couvrir le territoire.

Les ruptures de services peuvent être planifiées ou imprévues, mais le CISSS AT affirme que c’est une situation habituelle en cette période d’été.

L’été, soit de façon planifiée ou imprévue, on aura probablement à moduler certains services, par exemple au niveau des points de services des CLSC dans les milieux ruraux, il est fort possible qu’à certain moment pour quelques jours ou quelques semaines, de faire l’absence de travailleurs qui vont être en vacances il y a un auto remplacement, ou on va demander aux usagers de se déplacer vers un autre point de service s, explique la présidente-directrice générale Caroline Roy.

Le CISSS AT promet de tenir les élus au courant des changements.

L’organisation croit avoir les coudées franches pour faire face aux manques de main d’œuvre, puisqu'elle a pu recruter 700 nouvelles personnes les trois derniers mois.