Après 6 ans de développement, la suite au jeu de The Last of Us (2013) a finalement été lancée vendredi, sur la PlayStation 4 (PS4). Si le jeu fait déjà beaucoup parler de lui pour son niveau de violence rarement égalé, on a fait peu de cas des pas de géant qu’il représente en matière d’accessibilité et de représentation de la diversité.

Plus de 60 paramètres d’accessibilité

Ils ont changé la donne, en quelque sorte, pour l’accessibilité a affirmé Steve Saylor, un joueur établi à Toronto, en entrevue avec CBC News. Avec ce jeu, c’est la première fois que nous avons la même expérience et le même niveau de défi que nos amis.

Saylor, 36 ans, est légalement aveugle en raison d’une condition appelée le nystagmus, soit un mouvement d'oscillation involontaire et saccadé du globe oculaire qui cause une vision floue. Bien qu’il ait été consultant en accessibilité pour le développeur du jeu, Naughty Dog, il ne savait pas lesquelles de ses suggestions allaient se retrouver dans le produit final.

En fin de compte, The Last of Us Part II comprend plus de 60 paramètres d’accessibilité visuelle, auditive et motrice, permettant à tous et à toutes de vivre l’expérience de jeu la plus complète possible.

En les découvrant, Steve Saylor a fondu en larmes, une réaction qu’il a décidé de partager sur son compte Twitter, après quelques hésitations. C'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est pourquoi je travaille si fort pour promouvoir l'accessibilité , affirme-t-il, visiblement ému.

Ces paramètres comprennent un affichage au contraste élevé afin d’aider les personnes malvoyantes à distinguer les personnages de leur environnement, des sous-titres, la synthèse vocale (conversion du texte en paroles), des indices de jeu et une aide au combat basés sur les sons et la vibration de la manette, ainsi que la possibilité d’agrandir l’écran.

Exemple de synthèse vocale

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, Naughty Dog a créé plusieurs options pour afficher l’information sous forme visuelle. Des indicateurs de détection vous permettent de savoir quand on vous a repéré en mode furtif. Vous pouvez également les conserver lors des combats : ils vous indiqueront les ennemis les plus dangereux.

Sony et Naughty Dog ont également pensé aux personnes qui peuvent souffrir de l’effet 3D, un inconfort associé aux mouvements simulés en trois dimensions.

Pour offrir une expérience visuelle confortable à tous, nous proposons des options pour régler les tremblements de la caméra, le flou cinétique, la distance de la caméra embarquée et même le champ de vision , peut-on lire dans un billet de blogue de PlayStation  (Nouvelle fenêtre) .

Un personnage issu de la communauté LGBTQ+ au cœur de l’action

L’histoire de The Last of Us Part II nous plonge dans un monde post-pandémie, cinq ans après les événements du premier jeu. On y retrouve Joel et sa protégée Ellie, maintenant âgée de 19 ans et toujours immunisée contre l’effet des champignons qui ont transformé la plupart des humains en zombies.

Fait plutôt inusité pour un jeu vidéo à grand déploiement : Ellie, le personnage principal, est ouvertement homosexuelle. Selon Kat Bailey, éditrice en chef pour le site USgamer, c’est extrêmement rare .

Ce n’est que dans les 5 ou 6 dernières années que nous avons vu un réel effort pour avoir des personnes de couleur ou, par exemple, une femme queer comme protagonistes , explique-t-elle.

Les gens veulent interagir avec des personnages riches en profondeur, qui ne sont pas superficiels, qui ne sont pas des stéréotypes et qui n’ont pas été tirés directement d’un autre jeu. Ils veulent s’identifier à eux.

Un jeu à la hauteur des attentes?

Jusqu’ici, le jeu semble avoir eu un effet assez polarisant sur le public. La plupart des critiques admettent toutefois que le jeu est noir et macabre.

Le site Digital Trends a qualifié le jeu de chef d’oeuvre , alors que Polygon, une autorité en matière de jeux vidéo, affirme que cette suite échoue à échapper à son passé et que ses personnages semblent incapables d’apprendre ou de grandir .

Kaity Kline, écrivant pour NPR, a déclaré pour sa part qu’après avoir terminé le jeu, elle n’a rien fait d’autre que de pleurer bien fort pour environ une heure.

Avec les informations de Zulekha Nathoo de CBC News