Les finissants de Paul-Hubert vivent leur bal version COVID-19

Ainsi, des groupes de 50 élèves se relaient toutes les 45 minutes et défilent sur un tapis rouge diffusé en direct sur la page Facebook de l’école.

Des espaces sont également aménagés pour que les albums puissent être signés.

Élèves et professeurs ont donc sorti leurs plus belles tenues pour cette journée spéciale malgré la pandémie de COVID-19.

On a dû réajuster le tir plusieurs fois , indique Mylène Lévesque, enseignante à l’école Paul-Hubert et membre du comité d’organisation du bal.

En même temps, les jeunes ont une belle compréhension , ajoute-t-elle.

Mylène Lévesque, enseignante à l'école secondaire Paul-Hubert Photo : Radio-Canada

Les finissants, dont certains se revoyaient pour la première fois depuis la suspension des classes en mars dernier, ont d’ailleurs dû faire le deuil de l’habituelle parade dans les rues de Rimouski, une tradition qui sera remise à l’année prochaine.

Un bal plus traditionnel sera-t-il organisé l’an prochain pour la cohorte 2020? Tout est possible, tant que la santé publique va le permettre. Pour l’instant, on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve , explique Mme Lévesque.

Les finissants de l'école secondaire Paul-Hubert peuvent défiler sur un tapis rouge. Photo : Radio-Canada

Entre-temps, les élèves se font prendre en photo dans le stationnement de l'école.

Avec les informations de Laurie Dufresne