Québec affirme que tous les CHSLD publics disposent d'une zone climatisée

En entrevue à RDI matin week-end, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a déclaré que 100% de nos établissements ont des zones climatisées ou des zones que l’on appelle refuge .



Elle a ajouté que le gouvernement du Québec avait décidé de payer entièrement les frais des climatiseurs portatifs dans les zones climatiques très chaudes, chaudes et COVID-19. Cela inclut les appareils, la pose, l’entretien, les frais d’électricité. Dans les autres zones, tout sera inclus, sauf le coût d’acquisition de l’appareil.



D'après elle, l’installation s’est faite à une rapidité affolante . Elle a ajouté que dans les établissements trop vétustes, on a été créatif pour avoir de très gros appareils à l’extérieur , en précisant que cela nécessitait aussi parfois de trouver des moyens temporaires pour augmenter la capacité électrique des édifices.

Dans les CHSLD, l'accès à l'aire commune est limité pour cause de respect des règles sanitaires. Les résidents doivent donc alterner afin de respecter la distance physique de 2 mètres.

En entrevue, la ministre Blais a précisé que le retard d'installation observé en mai, lors de la première canicule, vient notamment du fait qu'en raison de la pandémie de COVID-19, on n’avait pas l’aval de la Santé publique pour installer des climatiseurs dans nos établissements […] On craignait par rapport à la ventilation .

Il faut faire attention lorsqu’on utilise les climatiseurs […] Il faut les placer comme il faut pour qu’il soit bien situé, pour ne pas contaminer la bâtisse et ses voisins. Pierre Auger, médecin-conseil en santé au travail au CIUSSS de la Capitale-Nationale



Des améliorations, mais...

Un compte rendu précis des installations de climatiseurs dans les établissements publics sera fait le 26 juin.

Selon des données compilées début mai par l’Association des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP), le tiers des chambres des CHSLD étaient climatisées et 95 % disposaient au moins d’une salle commune climatisée.

Si l’amélioration est substantielle par rapport à l'année 2013, la directrice de l’ AQRPAQRP souligne que le quart des chambres climatisées sont le fait de résidents ayant décidé d’installer, à leurs frais, des climatiseurs muraux.

En entrevue dans différents médias, la présidente de l’association, Rose-Mary Thonney, n’avait alors pas manqué de souligner l’ampleur du rattrapage à effectuer et l’importance d’augmenter la fréquence des tournées dans les chambres durant les épisodes de canicule.

Le gouvernement assure être sur la bonne voie.

On a un plan pour pérenniser la capacité de climatisation dans nos établissements Marguerite Blais, ministre des Aînés et des proches aidants

Il faut reconstruire des CHSLD vétustes. Il y a encore des gens qui sont deux, trois par chambres, c’est inacceptable. On est rendu à la limite de l’acceptable et, même, de l’inacceptable , a-t-elle conclu.