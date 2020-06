Des couples canado-américains toujours séparés malgré les nouvelles règles à la frontière

C’est le cas de Saralyn Russell, qui, au lieu de célébrer son mariage à Winnipeg avec famille et amis comme prévu, s’apprête à prendre l’avion pour les États-Unis, où elle épousera sa fiancée.

On se marie lundi parce que le gouvernement ne la laisse pas entrer au Canada si on ne le fait pas , explique-t-elle.

Sa fiancée, Rachael, vit à Grand Forks, dans le Dakota du Nord. Et malgré le fait qu’elles vivent à seulement trois heures de route l’une de l’autre, elles ne se sont pas vues depuis le mois de mars, en raison de la fermeture de la frontière canado-américaine aux déplacements non essentiels.

Les résidents canadiens ne peuvent traverser la frontière par la route, mais peuvent encore se rendre aux États-Unis par avion.

Depuis le 8 juin, le Canada a accordé des dérogations pour permettre aux familles de se réunir. Mais cela ne s’applique qu’aux couples mariés ou aux conjoints de fait.

En gros, ça veut dire que si l’on ne marie pas, notre partenaire n’est pas considéré comme essentiel , dit Saralyn Russell.

On nous a oubliés

Cette semaine, le gouvernement fédéral a annoncé que la frontière resterait fermée jusqu’au 21 juillet.

On a fondu en larmes , a raconté la Winnipégoise. Chaque fois que la fin de la fermeture approche, on est tout excitées et on commence à faire des projets. Et à chaque fois, la fermeture est prolongée de 30 jours.

Lindsay Sanders et son fiancé, AJ Haefele, ont eux aussi le sentiment d’avoir été oubliés par le gouvernement.

Elle vit à Winnipeg, et lui au Colorado, et ne se sont pas vus depuis le mois de janvier dernier.

Lindsay Sanders et son fiancé, AJ Haefele Photo : courtoisie de Lindsay Sanders

Pour eux, l’exigence d’être conjoints de fait est particulièrement exaspérante. Il est en effet difficile pour les couples vivant leur relation à distance dans des pays différents, puisqu’ils ne peuvent jamais séjourner très longtemps dans le pays de leur partenaire.

Lindsay Sanders souhaiterait que le gouvernement utilise plutôt la définition de partenaires conjugaux, qui s’appliquent aux couples ne pouvant vivre comme conjoints de fait en raison de restrictions migratoires.

La députée conservatrice Raquel Dancho a tenté de convaincre le gouvernement fédéral d’inclure les couples engagés de long terme dans l’exemption pour les familles.

Raquel Dancho, qui représente la circonscription de Kildonan-St.Paul à Winnipeg, dit que son bureau a été submergé de courriels et d’appels de la part de couples qui font face à la même situation à travers le pays.

Un porte-parole du ministre de la Sécurité publique dit que la décision de limiter les déplacements à la frontière n’a pas été prise à la légère, et est nécessaire pour contenir la propagation de la COVID-19.

Avec les informations de Marina von Stackleberg