Bolton reçoit l’aval de la justice pour publier son livre critique sur Trump

L’administration Trump avait engagé mardi dernier une action en justice pour tenter de bloquer la parution des mémoires de John Bolton, intitulées La pièce où c’est arrivé : mémoires de la Maison-Blanche (The Room Where It Happened : A White House Memoir).

La plainte, déposée mardi dernier, argue que John Bolton n'a pas fait approuver son manuscrit en amont, et que son ouvrage est ainsi clairement en violation des accords qu'il a signés comme condition de son emploi et de son accès à des informations hautement classifiées.

Le juge Royce Lamberth a toutefois fait part de ses inquiétudes concernant la décision de M. Bolton de n’avoir pas respecté le processus de relecture, affirmant que l’ancien haut responsable américain a mis à risque la sécurité nationale des États-Unis .

John Bolton « a pris la décision de publier son livre sans l’aval des autorités nationales des services de renseignements », causant un préjudice irréparable à la sécurité nationale, a dit le juge.

Mais avec 200 000 copies déjà distribuées aux libraires à travers les États-Unis, le juge a estimé qu’il serait futile de bloquer la sortie du livre prévue le 23 juin.

Réagissant sur son compte Twitter, le président Trump a affirmé que son ex-conseiller allait payer le prix fort pour son livre.