Reprendre contact avec les nomades urbains à Sept-Îles, après le confinement

Des trousses pour répondre aux besoins de base leur ont été remises. Elles contenaient entre autres des barres tendres, des bas chauds, une couverture de survie, du shampoing et une brosse à dents.

Ils ont aussi reçu un masque pour se prémunir contre la COVID, du désinfectant à main et des lingettes. On voulait qu’ils aient eux aussi leur petit kit de protection , mentionne Carynne Guillemette, responsable du volet santé et services sociaux au Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles. Ils n’ont droit à aucune aide gouvernementale dans cette situation.

Divers articles figurent dans ces trousses, dont du café et des gourdes. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac-Poirier

Les gens étaient contents, ils ne sont pas habitués à recevoir peut-être autant. Ils étaient émus, on le voyait dans leurs yeux qu’ils étaient contents. C’est pas facile pour eux de s’exprimer. Carynne Guillemette, responsable du volet santé et services sociaux au Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles

Bien des facteurs peuvent mener une personne à se retrouver sans domicile fixe à Sept-Îles, selon Carynne Guillemette.

Elle explique que les nomades urbains en région sont plutôt invisibles. La situation est différente de celle des grandes villes, où les personnes sans-abri se voient sur la rue.

Ce n’est pas toujours visible, je pense, à Sept-Îles, mais il y en a, confirme-t-elle. Il y a beaucoup de gens qui vivent des problématiques, ça peut même être temporaire, une séparation par exemple. Ils ont à se reloger ou quoi que ce soit donc ce n’est pas juste une question de santé mentale. Ça peut être transitoire.

L'équipe est composée d'intervenantes du Centre d'amitié : Caryne Guillemette, Joyce Grégoire (directrice), Sonia Jacob, Cindy Bond et Mélina Perron. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac-Poirier

Accompagnée de travailleuses sociales, l’infirmière a donc sillonné les rues de la ville. C’est difficile de savoir où ils sont, reconnaît-elle. On ne peut pas nécessairement les contacter par Facebook même si on a fait des publications. On est natives de la ville alors on connaît certains secteurs plus sensibles.

Aller voir sur le terrain

Un cortège de trois fourgonnettes a sillonné la ville pour remettre un total de 20 trousses. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac-Poirier

L’équipe estimait important de rétablir un contact avec des gens qu’elle avait perdus de vue depuis le début de la pandémie.

On a pensé aller sur le terrain voir notre monde et du nouveau monde peut-être, pour être à l’écoute. Nous, on est là pour eux. On pense que ça va leur faire chaud au coeur... mais à nous aussi. Si on peut aider... c’est pour ça qu’on fait ce travail-là. Carynne Guillemette, responsable du volet santé et services sociaux au Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles

Les 20 trousses préparées ont toutes été remises au courant de la soirée. C’était la première fois qu’une telle démarche était tentée. D'autres trousses pourront être données de façon individuelle aux gens qui vont venir au Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles.

