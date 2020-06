Pas de traditionnels pow-wow en N.-É. pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones

La Journée nationale des peuples autochtones sera très différente de dimanche, mais la beauté et la résilience de la culture micmaque seront toujours présentes en Nouvelle-Écosse, selon Loni Vicaire.

Alors que COVID-19 a forcé l'annulation du pow-wow Mawita'jik à Dartmouth (qui devait avoir lieu dimanche) ainsi que de nombreux autres rassemblements, Loni Vicaire encourage les gens à rester en contact à distance en partageant des vidéos et des photos sur leurs médias sociaux.

La traditionnel pow-wow est la journée de célébrations la plus importante de l'année pour ces communautés autochtones, qui préparent leurs meilleurs plats et confectionnent leurs plus beaux habits pour l'occasion.

Des aînés aux jeunes enfants, le pow-wow regroupe des danseurs de tous les âges. Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

Mme Vicaire publié une invitation sur Facebook cette semaine, demandant aux gens de prendre part à des célébrations virtuelles, puisque les célébrations ne sont pas permises cette année.

Elle explique que les musiciens peuvent partager leurs chansons préférées et les danseurs, montrer leurs plus beaux costumes, pour expliquer la signification des paroles, des rythmes et des dessins complexes qu’on peut y voir.

Des musiciens jouent du tambour lors d'un pow-wow. Photo : iStock / iStock/William Perry

J'aimerais voir les gens présenter des œuvres d'art autochtone ou des perles, vous savez, leurs poèmes préférés ou vos propres poèmes , dit-elle.

Nous sommes ici depuis des milliers d'années, et je pense qu'il est important de montrer cette résilience .

Mme Vicaire vit à Halifax et est originaire de la Première nation de Listuguj au Québec. Elle rentre généralement chez elle pour être avec ses amis et sa famille à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones.

Mais cette année, elle a précisé qu'elle resterait connectée par vidéoconférence.

Communauté autochtone de Listuguj au Québec Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Alors que la Nouvelle-Écosse a levé encore plus de restrictions en matière de santé publique jeudi, les grands rassemblements sont toujours limités à 50 personnes et les gens doivent respecter l'éloignement physique.

Qu’est-ce qu’un pow-wow? L’ethnologue québécoise Isabelle Picard explique que le pow-wow traditionnel est à la base une compétition de danse autochtone. Le grand tambour qui rythme la cadence est habituellement entouré de 4 à 12 autres joueurs. Cette compétition est surtout une occasion de se rassembler, de faire vivre les traditions ancestrales et de rencontrer les membres des communautés avoisinantes qui veulent célébrer avec eux leur culture.

Faire revivre de vieilles histoires

Trevor Sanipass, chroniqueur de la culture micmaque à l'émission d’information matinale de la radio CBC, croit qu'une partie importante de la Journée nationale des peuples autochtones est le partage d'histoires et de légendes.

Le rocher Siwash est associé à des légendes autochtones qui datent de milliers d'années Photo : Archives de la Ville de Vancouver

L'une des histoires que sa famille raconte est celle des wiklatmu'j, petits esprits des rochers micmacs qui vivent dans les montagnes et les collines.

Certaines histoires que j'ai entendues quand j'étais jeune, c'est que si vous ne finissez pas votre corvée, les wiklatmu'j viendraient et finiraient pour vous, mais ils ne seraient pas heureux et vous ne voulez pas vraiment que ces wiklatmu'j soient en colère contre vous parce qu'ils pourraient vous jouer des tours , raconte M. Sanipass.

Le 21 juin est aussi le solstice d'été, le jour le plus long de l'année.

On célèbre la richesse du patrimoine culturel des Premières Nations dans le cadre d'un pow-wow, une cérémonie traditionnelle. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Il y a beaucoup de nourriture, de baies, les graines que nous avons plantées poussent, donc nous célébrons la vie, vraiment , dit Trevor Sanipass.

Cette année, la Journée nationale des peuples autochtones arrive alors qu’un vaste mouvement de protestation mondiale a lieu contre le racisme systémique et la brutalité policière.

Amanda, qui manifeste à Halifax, se présente comme membre des communautés autochtones. Elle se dit affaiblie par la mort de Rodney Levi tué par la police au N.-B. Photo : Radio-Canada / Olivier Lefebvre

Mme Vicaire a espoir que les gens écoutent enfin ce que les gens ont à dire sur le sujet.