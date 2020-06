Le Parlement européen appelle l'UE à hausser le ton vis-à-vis de la Chine

Le Parlement appelle l'UE et ses États membres à envisager, en cas d'application de la nouvelle loi sur la sécurité, à saisir la Cour internationale de Justice , est-il écrit dans la résolution.

Les députés européens invitent aussi les dirigeants à envisager de possibles sanctions économiques contre la Chine.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont publié mercredi un communiqué commun demandant à Pékin de renoncer à instaurer à Hong Kong une nouvelle loi de sécurité nationale qui serait, selon eux, une entorse au principe un pays, deux systèmes .

Dévoilé le mois dernier, ce projet de loi vise à mettre un terme à la sécession, à la subversion, au terrorisme et aux ingérences étrangères dans l'ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine en 1997.

Un militant prodémocratie s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse le 19 juin 2020 à Hong Kong, en Chine. Photo : Getty Images / Anthony Kwan

Ses opposants y voient une menace contre le principe un pays, deux systèmes qui régit les relations entre le pouvoir central et la région administrative spéciale depuis que Hong Kong est repassé sous domination chinoise et qui doit garantir au territoire sa liberté et son rôle de centre financier international.

Ils s'inquiètent notamment de la possibilité créée par cette loi pour les agences de sécurité chinoises de s'installer à Hong Kong.