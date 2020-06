Erin O'Tool dépose une plainte contre l'organisation de Peter Mackay

Le candidat à la direction du Parti conservateur Erin O’Toole a déposé une plainte auprès de la GRC, de la police provinciale de l’Ontario et de service de police de Toronto contre son adversaire Peter Mackay et son organisateur de campagne, Jamie Lall.

Dans un communiqué de presse émis vendredi soir, Erin O’Toole accuse le camp Mackay de vol de données notamment le vol de vidéoconférences Zoom, comprenant les vidéoconférences de stratégie de campagne confidentielle, ainsi que de vidéoconférences avec des membres du Parti conservateur à travers le Canada .