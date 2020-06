Deux gardiens auraient bafoué la mort de George Floyd, puis attaqué un collègue noir

Ces allégations se trouvent dans une plainte qu’a soumise le gardien visé. Celle-ci a été obtenue par La Presse canadienne.

La plainte du gardien est à la source de deux enquêtes séparées. La première est menée la police de la région de Halton. Le ministère du Solliciteur général est à l’origine de la seconde.

Le gardien, qui est noir, dit avoir entendu un collègue blanc se moquer de la mort de George Floyd alors qu'il était au travail au complexe correctionnel Maplehurst de Milton, en Ontario, le 3 juin.

Selon le plaignant, le gardien qui avait fait les remarques et un troisième gardien s’en sont ensuite pris à lui physiquement. Ils auraient tenté de le menotter.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada vendredi après-midi, la porte-parole du solliciteur général confirme qu’une enquête est en cours en lien avec un incident qui s’est déroulé au complexe correctionnel Maplehurst le 3 juin.

Le ministère n'a aucune tolérance à l'égard du racisme, de la haine ou de la discrimination sous toutes ses formes. Le ministère prend très au sérieux les allégations de harcèlement et de discrimination. Nous continuons à faire des efforts pour promouvoir le professionnalisme et le respect dans tous nos lieux de travail, ce qui inclut le respect des politiques et directives gouvernementales , explique la porte-parole Kristy Denette. « Il ne serait pas approprié de commenter un cas particulier ou une question faisant l'objet d'une enquête. »

Avec des informations de CBC News et de La Presse canadienne