Sandra Butel et le Festival Folk de Regina ne s’entendent pas sur la fin de leur relation

Des documents soumis à la Cour du Banc de la Reine de Regina, dont Radio-Canada a obtenu copie, dévoilent des détails sur les circonstances qui auraient mené à la fin de la collaboration entre le Festival Folk de Regina et son ancienne directrice artistique, Sandra Butel.

Dans une déclaration soumise le 21 avril 2020 à la Cour du Banc de la Reine, Sandra Butel allègue que son congédiement par le conseil d’administration serait injustifié. Mme Butel était à l’emploi du Festival Folk de Regina depuis janvier 1999.

La plaignante affirme que son congédiement par le [Festival Folk de Regina] était sans motif valable, sans préavis raisonnable, et qu’il a été traité de façon brutale et sans pitié, ce qui lui a causé beaucoup de stress et d’anxiété , selon la déclaration de Mme Butel.

Aucune de ces allégations n'a encore été prouvée devant les tribunaux.

Sandra Butel demande des dommages pour un congédiement injustifié, dont l’équivalent à 20 mois de salaire.

De son côté, le Festival Folk de Regina nie chacune des allégations de Sandra Butel, dans un document déposé à la Cour du Banc de la Reine, le 18 juin dernier.

Dans ce même document, le Festival indique que Mme Butel aurait été congédiée pour motif valable en raison d’une inconduite importante, d’insubordination et de manquements à son leadership et à son jugement .

Les gestes allégués auraient permis au conseil d’administration du Festival Folk de Regina de conclure à juste titre que la relation d’emploi avait été irrémédiablement endommagée par les actions de la plaignante , avancent les avocats de la défense.

Selon les documents soumis le 21 avril 2020 à la cour par Sandra Butel, ses évaluations de rendement auraient toujours été grandement positives et elle n’aurait jamais fait l’objet de mesures disciplinaires .

La plaignante a exécuté fidèlement, avec diligence et constance, toutes ses fonctions dans le cadre de son emploi, peut-on lire dans la déclaration de Mme Butel.

De son côté, la défense avance, dans son document déposé le 18 juin, une série d’allégations contre Sandra Butel, qui doivent, elles aussi, être prouvées devant la Cour. Celles-ci incluent entre autres :

avoir malmené et manqué de respect envers des employés du Festival;

avoir fait des commentaires inappropriés à caractère sexuel, à caractère raciste et avoir employé un langage vulgaire;

avoir mal géré une situation en lien avec un concert du groupe de musique The Dead South, ayant entre autres forcé le rappel au travail d’une employée en congé de maternité.

En décembre 2019 et janvier 2020, la plaignante était ouvertement en conflit avec le conseil d’administration , allègue le document de la défense, en ajoutant que Mme Butel aurait refusé de coopérer à l’enquête à son sujet.

Les événements reliés au concert du groupe The Dead South en 2019 ont aussi mis en évidence que la plaignante était prête à cacher au conseil d’administration de graves conflits professionnels et interpersonnels , avance la défense.

Mme Butel allègue pour sa part dans sa déclaration que le conseil d’administration l’aurait obligée à prendre un congé rémunéré en décembre 2019. Il aurait également lancé une enquête interne au sujet de son comportement. Pendant cette absence, elle aurait reçu son salaire et ses avantages sociaux réguliers, selon le document.

Le 21 février 2020, Sandra Butel dit avoir reçu un courriel de la présidente du conseil d’administration du Festival Folk de Regina lui annonçant la fin de leur collaboration.

La plaignante affirme qu’elle a demandé au conseil d’administration de l’informer de la conduite qui lui était reprochée , peut-on lire dans la déclaration soumise par les avocats de Sandra Butel. La plaignante affirme que le conseil a refusé de l’informer de la nature de ses préoccupations en raison de questions de protection de la vie privée.

Le 51e Festival folk de Regina, qui devait se tenir du 7 au 9 août 2020, a été annulé à cause de la pandémie de COVID-19.

En août 2019, l’événement musical avait attiré environ 45 000 personnes pour les trois jours de festivités.