Une troisième journée consécutive de records de chaleur dans la région

C'est à Saguenay, plus précisément à la station de la base de Bagotville, que la température la plus élevée a été enregistrée par Environnement Canada. Il a fait 35,1 degrés et le record était de 33,5 degrés depuis 1991. Le mercure avait atteint 36,0 degrés jeudi et 32,0 mercredi.

Un record a aussi été fracassé à la station de l'aéroport de Roberval avec un maximum, à peine plus frais qu'au Saguenay, de 34,0 degrés Celsius, surpassant la marque de 31,5 en 1991.

Des marques pourraient être encore abaissées au cours de la fin de semaine avec un maximum de 32 degrés prévus aux deux endroits pour samedi et dimanche. À Bagotville, le 20 juin 2016 il avait fait 32,8 degrés et le 21 juin 1983 32,2. Pour Roberval, les marques sont de 32,1 samedi (1983) et 32,7 dimanche (1983).

Rappelons que pour atteindre le statut officiel de canicule, le mercure doit atteindre au moins 30 degrés durant trois jours d'affilée. Il est donc possible que ce soit cinq jours consécutifs, et peut-être même six ou sept, car un maximum de 29 degrés est prévu pour le moment à Bagotville pour lundi et mardi.

Par ailleurs, Saguenay a annoncé l’ouverture de la piscine du parc de la Colline samedi plutôt que lundi comme prévu. Toutes les autres piscines de Saguenay seront ouvertes lundi. Québec a autorisé cette semaine la réouverture des plages privés et publiques pour le 22.

Chaud dans les milieux de travail

Si certains ont pu se rafraîchir, plusieurs milieux de travail étaient particulièrement chauds.

Dans un pareil contexte, les travailleurs de la construction étaient donc particulièrement vulnérables. Pour éviter les coups de chaleur, ils misaient sur des solutions simples qui ont fait leurs preuves depuis longtemps. On utilise des serviettes mouillées, des casquettes. On dit qu'on se sauve la vie en se tirant beaucoup d'eau. C'est ça le principal. Il faut prendre des pauses assez fréquentes , a raconté Steeve Dassylva, contremaître.

Il faisait particulièrement chaud vendredi sur les chantiers de construction au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Si son chantier à Chicoutimi n'était pas nécessairement l'environnement de travail le plus inconfortable vendredi, c'était encore plus intenable dans la cuisine des restaurants à proximité du fourneau et des friteuses. C'est assez insoutenable. Il fait vraiment chaud. Avec les visières, les masques, c'est bien pire que c'était avant , a souligné Sabrina Bourgoin, sous-chef au restaurant La Belle et la Boeuf, à Chicoutimi.

Le personnel des crèmeries peine également à reprendre son souffle en période de grande chaleur. Le soir, après le souper, il y a énormément de monde. Ça fait la file constamment toute la soirée. On est dans le ''rush'' , a commenté Camille Boutin, employée au Crémier.

Avec le reportage de Catherine Gignac