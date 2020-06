Racisme et violences policières : une manifestation de soutien aux Autochtones à Montréal

Alors que les États-Unis commémorent vendredi l'abolition de l'esclavage en pleine période de prise de conscience des discriminations subies par la communauté noire, un rassemblement en solidarité aux communautés autochtones s’est tenu sur la place ombragée Norman-Bethune, au centre-ville de Montréal.

Les exemples de femmes assassinées restent tristement d’actualité, ont rappelé les manifestants, également mobilisés pour commémorer la mémoire de Chantel Moore, une jeune Autochtone tuée par un policier au début de juin à Edmundston, au Nouveau-Brunswick.

Jessica Quijano est coordonnatrice du projet Iskweu du Foyer pour femmes autochtones de Montréal. Photo : Radio-Canada

C’est en continuant d’être ensemble, d’être solidaire avec la communauté noire que la situation peut s’améliorer, selon Jessica Quijano, coordonnatrice du projet Iskweu du Foyer pour femmes autochtones de Montréal.

On va continuer à mettre de la pression sur le gouvernement pour [faire] reconnaître les problèmes de racisme dans les services de police et le racisme systémique , assure-t-elle.

Elle déplore la réaction de François Legault, qui a refusé de qualifier le racisme de systémique, au Québec, affirmant qu’il y a plusieurs définitions du racisme systémique.

Legault qui dit que ça n’existe pas, c’est très blessant pour la communauté. Jessica Quijano, manifestante et coordonnatrice du projet Iskweu

Il y a un déni complètement [autour de la colonisation]. On ne pourra jamais changer si on ne reconnaît pas les horreurs qu’on a faites dans le passé , s’indigne-t-elle.

Nicole Janis Qavavauq-Bibeau évoque les traumas intergénérationnels des communautés autochtones. Photo : Radio-Canada

Nicole Janis Qavavauq-Bibeau est intervenante à La rue des Femmes, un centre de santé qui accueille et soigne des femmes en état d’itinérance ou à risque d’y sombrer. Elle partage les observations de Jessica Quijano.

Il y a encore beaucoup de tabous, les gens ne comprennent pas nécessairement les réalités des personnes autochtones, affirme-t-elle.

Il y a des traumas intergénérationnels, ce que beaucoup de gens ignorent aujourd’hui. Nicole Janis Qavavauq-Bibeau, manifestante

Brigitte Dionne dénonce l'impunité qui entoure les crimes dont sont victimes les Autochtones. Photo : Radio-Canada

La discrimination est alimentée par l'impunité dont jouissent les bourreaux, soutient de son côté Brigitte Dionne, une autre participante à la manifestation.

Elle estime que les mesures prises par le gouvernement Legault avec la création d'un groupe des sept contre le racisme ne sont pas suffisantes.

Legault qui ne veut pas amener de personnes autochtones sur son comité, ça ne fait aucun sens. C’est une insulte. Brigitte Dionne, participante

J’ai parlé avec quelqu’un de la ville qui me disait que ça peut prendre un an pour faire des recommandations. Un an, c’est trop loin. On a besoin de quelque chose maintenant , lance Brigitte Dionne.

Avec les informations d'Ève Caron